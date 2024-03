Piotr Kraśko to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy informacyjnych w Polsce. Od lat prowadzi "Fakty" i "Fakty po Faktach" na antenie TVN i TVN24. Jest także gospodarzem programu "Fakty o świecie" w TVN24 BiS. Wcześniej był też gospodarzem "Dzień dobry TVN".

Prezentera zazwyczaj można dostrzec w doskonale skrojonych garniturach i w zawodowych okolicznościach. Zrobił jednak wyjątek i pochwalił się w sieci nagraniem z siłowni. To mocno zaskoczyło jego fanów.

Kraśko na nagraniu z siłowni. W takim wydaniu rzadko można go zobaczyć

Widzowie kojarzą Piotra Kraśkę z elegancją i stylem. Tym bardziej zaskoczyło ich to, co zobaczyli na Instagramie dziennikarza. Na nagraniu widzimy Kraśkę, który podciąga się na drążku i wykonuje kilka obrotów wokół niego. "Idealne ćwiczenie przed programem 'W kuluarach'. Potem mniej mi się kręci w głowie, jak słucham niektórych cytatów z naszej polityki z ostatniego tygodnia" - napisał Piotr Kraśko pod zamieszczonym wideo.

Internauci zachwyceni formą Piotra Kraśki. "Inaczej już będę na pana patrzeć"

Pod postem zaroiło się od komentarzy internautów, którzy byli zaskoczeni i przy okazji zachwyceni formą prezentera. "Szacun", "Zuch", "O kurczę, dlatego garnitur tak dobrze leży na panu", "No, tego bym się nie spodziewał", "No proszę, już inaczej będę na pana patrzeć w 'Faktach'" - komentowali. Nagranie zrobiło też wrażenie na Joannie Przetakiewicz. "Ale forma!" - napisała projektantka. Z kolei dziennikarz muzyczny Hirek Wrona postanowił całą sytuację obrócić w żart. "No i po co tak ryzykujesz życiem? Nie lepiej otworzyć butelkę wina? Efekt ten sam" - ironizował Wrona.

Dodajmy, że prywatnie Piotr Kraśko jest związany z Karoliną Fernstein-Kraśko. Ślub wzięli we wrześniu 2008 roku. Para doczekała się dwóch synów: Konstantego i Aleksandra oraz córki Laury. Rodzina ma wspólne pasje. Kraśkowie uwielbiają jazdę konną. Pierwszą żoną dziennikarza była Dominika Czwartosz, z którą rozwiódł się w 2004 roku. W 2022 roku podczas wywiadu w "Dzień dobry TVN" Piotr Kraśko wyznał, że zmagał się z depresją.