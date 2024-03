Kazimierz Mazur jest jednym z popularniejszych aktorów. Widzowie z pewnością świetnie kojarzą go za sprawą roli Kamila Hoffera w cieszącym się ogromną oglądalnością serialu "Na Wspólnej". Ci, którzy śledzą jego losy, na pewno zauważyli, że w ostatnim czasie aktor bardzo się zmienił. Chodzi o fryzurę. Jak się okazuje, zdecydował się na popularny zabieg.

Kazimierz Mazur przeszczepił włosy i całkowicie odmienił swój wizerunek

Kazimierz Mazur prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie chętnie relacjonuje najnowsze zawodowe poczynania. Na ostatnich zdjęciach z planu widać jednak pewną zmianę. Porównując te kadry z archiwalnymi fotografiami, można zauważyć istotną różnicę w wyglądzie. Mowa o włosach, a mianowicie w ostatnim czasie jest ich o wiele więcej. Aktor zdecydował się na przeszczep włosów w Turcji. Zabieg został wykonany w ramach współpracy z firmą oferującą usługi z zakresu turystyki medycznej. - Kochani, ja już idę na zabieg. Widzimy się za 12 miesięcy. Co prawda zabieg nie będzie trwał 12 miesięcy, tylko porost włosów, ale widzimy się i zobaczymy, jakie będą efekty - mówił w jednej z załączonych relacji. W kolejnej części nagrania mogliśmy zobaczyć, że na głowie Kazimierza Mazura nie ma już prześwitów. Mężczyzna był zadowolony, a na jego twarzy gościł szeroki uśmiech. Na całkowitą metamorfozę będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Przeszczep włosów wymaga bowiem odpowiedniej ilości czasu. Wymarzony efekt końcowy zazwyczaj pojawia się po roku od wykonania zabiegu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Kazimierz Mazur stracił na wadze. Zrzucił kilkanaście kilo

Włosy to niejedyny element, który uległ zmianie w wyglądzie Kazimierza Mazura. Warto zauważyć, że swego czasu aktor dosłownie zaczął niknąć w oczach i sporo stracił na wadze. Jak się okazało, mimo szczupłej sylwetki było to zamierzone działanie. "14 kg w dół, codzienne treningi z Panem Japończykiem" - oznajmił na Instagramie.