Rafał Maserak w tym sezonie "Tańca z gwiazdami" zasiadł w jury. Wcześniej widzowie dobrze go znali jako trenera, który doprowadził Annę Muchę i Julię Kamińską do zwycięstwa w programie. Tancerz dobrze zna się także z Anną i Robertem Lewandowskimi. Żona piłkarza miała okazję trenować razem z Rafałem Maserakiem. Obecnie taniec jest wielką pasją Anny Lewandowskiej, a zwłaszcza bachata. Trenerka często pokazuje nagrania, na których prezentuje swoje umiejętności. Co myśli o nich Rafał Maserak?

Rafał Maserak o tańcu Anny Lewandowskiej. Zwrócił się do hejterów

Rafał Maserak w rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając podkreślił, że w tańcu Anny Lewandowskiej widać, jaką frajdę jej to sprawia, a to jest najważniejsze. - Dla mnie jest fantastyczna, przede wszystkim z tego względu, że miałem przyjemność z nią pracować, też uczyć ją tańca z Robertem. Wiem, że pokochała taniec, jest dla niej ważną sytuacją w jej życiu, daje jej dużo radości i mnie to bardzo cieszy, że mogłem ją zarazić tym tańcem i jak widać, sprawia jej to bardzo dużą przyjemność - powiedział. W dalszej części rozmowy odniósł się do krytycznych komentarzy, których pod nagraniami Anny Lewandowskiej nie brakuje.

Ona nie jest zawodową tancerką i widzę czasami te komentarze ludzi, którzy gdzieś tam wypowiadają się, że 'jaka ona jest sztywna', 'robi to, tamto źle', niech sami staną na parkiecie, niech sami to spróbują i się mogą wtedy wypowiadać

- stwierdził.

Sylwia Madeńska też oceniła umiejętności Anny Lewandowskiej

Wcześniej dla Plotka taniec Anny Lewandowskiej oceniała Sylwia Madeńska, zwyciężczyni "Love Island", a także tancerka z "Tzg". Podzielała zdanie Rafała Maseraka. - Nie rozumiem, skąd te negatywne komentarze. Uważam, że Ania Lewandowska zasługuje na duży szacunek za to, że się rozwija w różnych stylach tanecznych. Zaczęła od bachaty, teraz widzę sporo komercji, trochę shake'ów, więc próbuje różnych stylów - chwaliła ją. Dodała, że sztywność ruchów może wynikać z tego, że jest trenerką fitness. - Większość życia spędziła w fitnessie, czyli też ma jakieś ruchy mocno zakorzenione w fitnessie, przez co jej ruch może się czasem wydawać dość sztywny, tancerze są nieco bardziej miękcy w ruchu - dodała.