Kasia Tusk szczerze o prywatnym życiu. Wspomniała o mężu

Kasia Tusk nie zdradza zbyt wiele w temacie swojej rodziny. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i zdobyła się na prywatne wyznanie na Instagramie. Na wstępie zaznaczyła, że w jej opinii "media społecznościowe kłamią", dlatego postanowiła wyjawić kilka prawd na temat swojego życia.

Kasia Tusk szczerze o swojej prywatności

Kasia Tusk to nie tylko córka premiera Donalda Tuska, ale także wzięta blogerka. W pewnym momencie jej blog Make Life Easier był jednym z najpopularniejszych modowych cykli w kraju. Obecnie influencerka skupia się jednak głównie na wychowywaniu swoich dzieci i czasu spędzonym z rodziną. Tusk postanowiła ujawnić kilka szczegółów ze swojego życia przed obserwatorami. "Częściej chodzę w legginsach niż w spódnicy. Bardzo nie lubię siebie w związanych włosach, więc jeśli spotkaliście mnie kiedyś na mieście w kitku to znaczy, że nie planowałam tego dnia wychodzić do ludzi, ale jednak coś mnie do tego zmusiło" - napisała.

Kasia Tusk wyjawiła kilka faktów z życia prywatnego

Kasia Tusk o macierzyństwie i małżeństwie

Córka Donalda Tuska poruszyła także kwestię macierzyństwa i swojego małżeństwa. Przypomnijmy, że Kasia Tusk wyszła za architekta Stanisława Cudnego w 2014 roku. Para doczekała się dwóch córek. Okazuje się, że ze względu na rodzicielskie obowiązki, małżeństwo ma bardzo ograniczony czas. "Od czasu pierwszego porodu (tj. pięć i pół roku) ani razu nie udało nam się z mężem spędzić we dwoje więcej niż 12 godzin dziennie, nie mówiąc już o weekendzie. Dzieci rozgrywają nas koncertowo, a my się dajemy" - napisała Kasia Tusk.

Na prośbę swoich obserwatorów w ostatnich dniach Kasia Tusk podzieliła się także menu wielkanocnym. Wiemy już, że na jej stole nie zabraknie faszerowanych jajek, które jej dzieci wręcz uwielbiają. Na początek córka premiera poda jednak bruschettę i sadzone jajka z ziemniakami gratin. "Biała kiełbasa duszona z żurawiną i gruszką. Lekka sałatka z ogórkiem, awokado i koperkiem. A na deser? Maliny zapiekane pod koglem moglem? Podsmażana chałka? A może desery przyniosą goście? O! Na przykład tego mazurka z kremem pistacjowym? Prosty w przygotowaniu, a wygląda i smakuje jak prawdziwy popis francuskiego cukiernika" - napisała Kasia Tusk.