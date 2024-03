Marianna Schreiber podjęła ważną decyzję. Zrobi to dzień przed wyborami

Marianna i Łukasz Schreiberowie od lat tworzyli związek. Polityk partii PiS i celebrytka, która rozwija swoją karierę we freak fightach, niedawno się rozstali. Co ciekawe, Marianna Schreiber miała dowiedzieć się o zakończeniu związku za pośrednictwem mediów. "Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz - rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam" - pisała na platformie X. Łukasz Schreiber jest zdecydowanie bardziej powściągliwy, jeśli chodzi o wypowiedzi na temat matki swojego dziecka. - Ja cały czas milczałem, milczę, nie komentuję, nie oceniam - mówił polityk w Radiu Zet. Łukasz Schreiber już wkrótce wystąpi w wyborach. Co na to Marianna? Będzie zajęta czymś innym.

Marianna Schreiber poinformowała o tym, że wkrótce idzie do wojska. "Za 14 dni"

Pierwsza tura wyborów samorządowych będzie miała miejsce 7 kwietnia. O fotel prezydenta Bydgoszczy zawalczy Łukasz Schreiber. Marianna może mieć problemy z bieżącym śledzeniem wyników głosowania. Właśnie poinformowała w mediach społecznościowych o swoich planach na ten czas. "Za 14 dni idę do wojska. To dzień przed wyborami. Dacie mi znać, jak poszły? Chyba nie bardzo nawet chcę to sama sprawdzać" - pisała Marianna Schreiber na platformie X. To nie jest pierwszy raz, gdy celebrytka założy mundur. Przypomnijmy, że wcześniej ukończyła 28-dniowe szkolenie wojskowe. - Nie wierzyłam w siebie. Chciałam dotrwać do końca, ale zakładałam, że może mi się to jednak nie udać. Ja nie byłam tak silna. To dzięki wojsku jestem silna - fizycznie i psychicznie - mówiła dla "Super Expressu".

Marianna Schreiber o mężu. "Myślę, że byłam ciężarem"

Marianna Schreiber wystąpiła niedawno w programie "Kuba Wojewódzki". Prowadzący zapytał celebrytkę o jej męża. - Czy taki człowiek, który własną żonę informuje o separacji w mediach, będzie miał fajne umiejętności komunikacyjne z mieszkańcami Bydgoszczy. Czujcie się odwołani, wyp***dalać. Bo to tak jest trochę - mówił Wojewódzki. Schreiber odpowiedziała. - Mam nadzieję, że mój mąż wygra wybory (...) Przynajmniej będzie wiedział, że warto było zostawić rodzinę (...) Myślę, że byłam ciężarem - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Schreiber rozdrażniła męża występem u Wojewódzkiego? Zaatakował ją jego doradca. "Druzgocące" [PLOTEK EXCLUSIVE]

