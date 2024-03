Aleksander Mackiewicz, który zyskał dużą popularność dzięki serialowi "Gliniarze", bierze teraz udział w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". I to właśnie przy okazji tego programu, w którym tańczy z Izabelą Skierską, pozwala się lepiej poznać widzom. Ostatnio na wizji zdradził np. że niedługo czeka go ślub. - Po 13 latach z moją narzeczoną Magdalena bierzemy ślub w czerwcu. Wszyscy jesteście zaproszeni. Izabela będzie nas uczyła tanga - wyznał. Aktor może liczyć na wsparcie 15-letniej córki, która jest owocem jego wcześniejszego związku. Dziewczyna udzieliła właśnie wywiadu, w którym skomentowała ślubne plany ojca.

Zobacz wideo Najgorsze momenty na treningach do "Tańca z gwiazdami". Zdradza Filip Chajzer

Córka Aleksandra Mackiewicza cieszy się ze ślubu ojca

Po ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" Aleksander Mackiewicz udzielił wywiadu Plejadzie. Słuchając, jak uchylał rąbka tajemnicy i opowiadał o ślubie, do rozmowy wtrąciła się jego 15-letnia córka. Okazuje się, że nastolatka ma świetny kontakt z macochą. Traktuje ją jak biologiczną matkę. - Jestem przeszczęśliwa, że w końcu do tego doszło, bo dla mnie Magdalena jest po prostu mamą i jestem dumna, że mam taką mamę, bo naprawdę nie byłoby lepszej kobiety, która mogłaby mnie wychowywać i być obok mnie - wyznała przed kamerą Alexis Mackiewicz.

Razem przeszliśmy już wiele wzlotów, upadków, różnych sytuacji i jesteśmy ze sobą naprawdę na dobre i na złe. To jest dojrzały związek

- dodał aktor.

Kim jest przyszła żona Aleksandra Mackiewicza?

Narzeczona Aleksandra Mackiewicza z zawodu jest fotografką. Jest od niego młodsza o sześć lat. Razem doczekali się syna Bruna. Gdyby nie pandemia, ślub wzięliby już kilka lat temu. - Chcieliśmy wziąć ślub, ale wszystko zawsze się odwlekało jakoś w czasie. Madzia też wymarzyła sobie, żeby to była odprowadzona do ołtarza itd. Później przyszła pandemia, później mały się urodził i zawsze było coś - wyznał Mackiewicz. Zdradził też, że jego ślub odbędzie się 21 czerwca 2024 roku.

W ostatnim odcinku gwiazdor "Gliniarzy" tańczył do utworu Abby "Voulez Vous". Szwedzki zespół wywołał u niego wspomnienia i przywołał na myśl rodziców. "Mój tata, jak wracał z rejsu, to przywoził płyty. Mam (w głowie – przyp. red.) obraz moich rodziców, jak się przytulają do 'The Winner Takes It All'. Brakuje mi ich jak cholera. Mamy szczególnie", wyznał Aleksander Mackiewicz w filmiku przed swoim występem w programie.

Aleks Mackiewicz 'Taniec z gwiazdami'. Wybuchła afera. Aleks Mackiewicz ma doświadczenie w tańcu? Aktor zabrał głos / Fot. KAPiF.pl