Nie od dziś wiadomo, że Edyta Pazura jest mistrzynią w przystrajaniu domu na różne okoliczności. Święta wielkanocne już tuż, tuż. Nic dziwnego, że celebrytka wzięła się za przygotowywanie dekoracji. W Boże Narodzenie postawiła na minimalizm. Na opublikowanym przedświątecznym nagraniu mogliśmy zobaczyć kilka srebrnych reniferów i gęstą gałąź świerku na kominku. Teraz Pazura znów postawiła na gałąź, a raczej gałęzie! Do tego kilka mniejszych elementów i mamy naprawdę ładną dekorację. Nie obyło się bez zaskoczeń. Więcej zdjęć Edyty Pazury znajdziesz w galerii na górze strony.

Uśmiechnięta Edyta Pazura czaruje w jadalni. Zobaczcie, co zrobiła!

Edyta Pazura nagrała filmik, na którym pokazała urzeczywistnienie swojego autorskiego pomysłu na świąteczną dekorację. Na wideo widzimy Pazurę przycinającą starannie kilka gałęzi, które później wsadza do eleganckiego, białego flakonu. Następnie żona aktora wiesza wykonane z papieru jajka i zajączki. Pod koniec nagrania okazuje się, że Pazura wykorzystała do dekoracji gałęzie magnolii, które rozkwitły przy domowym cieple. Zadowolona z siebie usiadła przy stole i oddała się lekturze. "Musiałam obciąć parę gałązek, które już wychodziły na ulicę, włożyłam do wazonu i sama nie wierzyłam w to, że zakwitnie, a jednak… Dla mnie znak wiosny i przede wszystkim dłuższych dni" - pisała. Trzeba przyznać, że dekoracja świetnie się wpasowała w i tak już klimatyczny dom. Jest przytulnie i z klasą.

Edyta Pazura unika show-biznesu? "Jesteśmy skupieni na rodzinie"

Jakiś czas temu Pazura przeprowadziła na swoim profilu na Instagramie sesję Q&A, w której padło pytanie o przyjaźnie w show-biznesie. Prezenterka powiedziała wtedy, że raczej nie utrzymuje bliższych relacji z innymi gwiazdami. Powód? "Jesteśmy skupieni na rodzinie, pracy i tym, co kochamy. Robimy swoje, YouTube, podcasty, firma. Trzymamy się daleko od afer, kłótni i tego, co nam zabiera energię. Nawet jeśli ktoś próbuje nas publicznie zaczepiać, omijamy taką osobę z daleka. Nie wiem, jacy są ludzie w show-biznesie, bo po prostu nas jest w tym środowisku bardzo mało. Robimy swoją robotę i tyle" - tłumaczyła w rozbudowanej odpowiedzi. ZOBACZ TEŻ: Edyta Pazura zapytana o przyjaciółki z show-biznesu. Odpowiedź szczera aż do bólu. Padły też słowa o pasierbicy

Edyta Pazura Edyta Pazura przystroiła dom na Wielkanoc. Twórcze, niebanalne. 'Nie wierzyłam'. Fot. @edyta_pazura/ Instagram