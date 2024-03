Marek Kondrat przez lata był zaliczany do grona najbardziej popularnych polskich aktorów. Odtwórca głównej roli Adasia Miauczyńskiego w "Dniu świra" w reżyserii Marka Koterskiego, w pewnym momencie postanowił się jednak wycofać z zawodu. Postanowił prowadzić swoją winiarnię i znaleźć czas na swoje pasje i podróże. W mediach społecznościowych pojawiło się nowe nagranie z Kondratem. Komentujący od razu zwrócili uwagę na to, że aktor coraz bardziej przypomina znanego laureata Oscarów.

Marek Kondrat na nowym nagraniu. Internauci porównują go do Anthony'ego Hopkinsa

Marek Kondrat był gościem podcastu na jednym z profili kulinarnych. Tam został zapytany między innymi o to, ile posiada butelek wina, czy jakie było najdroższe wino, jakie spożywał. Internauci skupili się jednak na zmianach w wyglądzie aktora. Od razu pojawiły się porównania do jednego z hollywoodzkich aktorów. "Anthony Hopkins!", "O tym samym pomyślałam. Jak dwie krople wody" - napisali w komentarzach. Warto jednak podkreślić, że Walijczyk jest nieco starszy od polskiego aktora. Anthony Hopkins w ubiegłym roku skończył 86 lat. Z kolei Marek Kondrat ma obecnie 73 lata.

Związek Marka Kondrata wzbudza wiele emocji. Jest dużo starszy od swojej żony

W ostatnim czasie o Marku Kondracie mówi się najczęściej w kontekście jego związku. Aktor jest o 38 lat starszy od swojej żony, Antoniny Turnau. To zrodziło sporo kontrowersji. Krytyczne opinie jednak zupełnie go nie obchodzą. Przyznał, że nie interesują go powielane stereotypy, tylko fakt, żeby być szczęśliwym. W jednym z wywiadów przyznał też, że lubi spędzać czas samemu. "Staram się być dowcipniejszy, niż jestem z natury. Wolę zatem czas spędzony z książką czy z szachami, w które gram namiętnie, bo ewidentnie prowokują do dobrej jakościowo samotności. Jest to zadziwiający aspekt w naszej ludzkiej naturze, że człowiek boi się samotności, a z drugiej strony bardzo często się na nią sam skazuje" - powiedział Marek Kondrat w książce "Tacy sami. Szczerze o samotności".