Monika Mrozowska postanowiła zamieszkać w wymarzonym domu. Była gwiazda "Rodziny zastępczej" ma już mieszkanie w Warszawie, a także uroczy dom w okolicach stolicy, do którego chętnie jeździ nie tylko sama lub z dziećmi, lecz także zaprasza tam przyjaciół. Wnętrza są sielskie, a widok sprawia, że można się zrelaksować. Teraz celebrytka podjęła się kolejnego wyzwania i buduje dom w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobaczcie, jakie podejście ma Monika Mrozowska

Monika Mrozowska buduje nowy dom. Jak on wygląda?

Do tej pory nie widzieliśmy projektu nieruchomości. Mrozowska publikowała jedynie ujęcia z budowy, ale mogliśmy zauważyć jedynie plac, a później pierwszą kondygnację. Prace postępują dość szybko, a celebrytka już może cieszyć się kolejnymi efektami. Dom jest piętrowy o modnej obecnie bryle. "Widzę światełko tuż nad dachem…" - napisała szczęśliwa właścicielka, po czym w komentarzu wyraziła jeszcze większy entuzjazm. "Jest piękny! Już jest piękny". Mrozowska może liczyć na wsparcie innych, którzy także są pod wrażeniem. "Wow! Już zarys wygląda świetnie", "Jaki to będzie przepiękny dom", "Świetna bryła! Bardzo mi się podoba" - komplementują. Zdjęcia nowego gniazdka Moniki Mrozowskiej i jej dzieci znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Monika Mrozowska o budowie domu. Nie wszyscy jej kibicowali

Monika Mrozowska więcej szczegółów o budowie zdradziła w podcaście Małgorzaty Ohme. Była aktorka nie ukrywała radości z tego, że podjęła się tak wymagającego wyzwania. - Sama go buduję. Jestem mega podekscytowana - przyznała. Ale nie wszyscy, gdy dowiedzieli się, co planuje, okazali swoje wsparcie. Wiele jej znajomych zaczęło dopytywać, czy jest świadoma, jakie są... ceny materiałów budowlanych i że drożeją. - Ja to wiem, naprawdę nikt mi nie musi powtarzać tego z każdej strony - wyznała ze szczerością. Mrozowska przyznała, że trafiła na świetnych ludzi, takich jak architekt czy wykonawca, którzy "dmuchają jej w skrzydła". Jak na razie celebrytka nie chciała powiedzieć, kiedy dom będzie gotowy, bo wie, że to się może przeciągnąć. - To jest sprawdzian dla mojej cierpliwości i pokory - podkreśliła. - To się ma dziać w swoim tempie. (...) Dopuszczam do siebie, że mogą nastąpić różne okoliczności, na które ja nie mam wpływu, które mogą spowodować, że to się po prostu przedłuży - opowiedziała Małgorzacie Ohme. W tej samej rozmowie influencerka zdradziła także, czy ma partnera. Jesteście ciekawi, co powiedziała? Zajrzyjcie tutaj: Monika Mrozowska jest w kolejnym związku? Wyznała, jak jest. "Wszystkie lampki się odpaliły".