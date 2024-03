Od tygodni w mediach spekulowano na temat prawdziwego powodu przedłużającej się nieobecności księżnej Kate. Nie pomagały ostatnie nieudolne publikacje pałacu, które jedynie podsycały plotki. 22 marca 2024 roku księżna Kate po dłuższej nieobecności wygłosiła oświadczenie. Poinformowała, że choruje na nowotwór i jest na wczesnym etapie chemioterapii zapobiegawczej. - Jak możecie sobie wyobrazić, zajęło to trochę czasu. Najpierw musiałam dojść do siebie po operacji, a następnie zmierzyć się z wyjaśnieniem wszystkiego George'owi, Charlotte i Louisowi. Zapewniłam moje dzieci, że wszystko będzie dobrze - poinformowała. Wiadomość o chorobie księżnej Kate poruszyła całym światem i zewsząd zaczęły pojawiać się słowa wsparcia i otuchy. Jedną z osób, które poruszyły te smutne wieści jest aktorka Shannen Doherty, która sama od lat zmaga się z nowotworem.

Shannen Doherty okazała wsparcie księżnej Kate. Sama od lat zmaga się z nowotworem

Shannen Doherty zyskała rozpoznawalność dzięki roli Brendy Walsh w kultowym serialu "Beverly Hills 90210". Aktorka od lat choruje na nowotwór i doskonale zdaje sobie sprawę, z czym musi zmagać się osoba publiczna, która na oczach świata przechodzi tak trudne chwile. Aktorka podzieliła się swoimi przemyśleniami w obszernym wpisie na Instagramie. Zaapelowała do ludzi, których nadmierne zainteresowanie i sianie teorii spiskowych zmusiły żonę księcia Williama do publicznego wyznania, kiedy nie była jeszcze na to gotowa. Na końcu zwróciła się także do księżnej Kate.

Bycie osobą publiczną nie oznacza, że jest się własnością społeczeństwa. Wszyscy mamy prawo przechodzić przez chorobę prywatnie. Atak teorii spiskowych i zwykłej, chorobliwej ciekawości zmusił ją do wytłumaczenia się, zanim pogodziła się z diagnozą i wyjaśniła sytuację swoim dzieciom. Modlę się, aby był to moment nauki dla nas wszystkich, by szanować prywatność innych, niezależnie od tego, czy są osobami publicznymi. Księżno Kate, podziwiam twoją siłę w niekończącym się ataku, przez który przechodzisz, lecząc raka

- napisała Shannen Doherty.

Shannen Doherty fot. instagram.com/theshando

Shannen Doherty ma przerzuty do kości i mózgu. Aktorka od 2015 roku zmaga się z nowotworem

Shannen Doherty kilka lat temu zakończyła karierę aktorską i skupiła się na swoim zdrowiu. Aktorka od 2015 roku choruje na nowotwór piersi. Pierwsza terapia przyniosła efekty, ale w 2019 roku nastąpiła remisja choroby i Doherty poinformowała, że nowotwór jest w czwartym stadium. Doherty ma także przerzuty do kości i mózgu. Aktorka się nie poddaje i niedawno rozpoczęła nową terapię. O postępach na bieżąco opowiada na Instagramie. W 2023 roku przeszła poważną operację mózgu. O chorobie stara się mówić z dystansem i nadal rozbawia innych swoim poczuciem humoru. Na jednym z ostatnich zdjęć pokazała się uśmiechnięta na szpitalnym łóżku i opowiedziała o operacji, którą musiała przejść.