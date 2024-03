Piwnica pod Baranami to kabaret założony w Krakowie w 1956 roku. Skąd ta chwytliwa nazwa? Wszystko przez piwnice pałacu „Pod Baranami", który tak właściwie jest Pałacem Potockich, znajdującym się na Starym Mieście. Wspominając o tej grupie nie można zapomnieć o śpiewającym poecie Leszku Długoszu, który był jednym z jej współtwórców.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski rzuca kabaret dla psychologii. Marzena Rogalska zaskoczona

Leszek Długosz nie żyje. Wyniszczała go pewna choroba

Współpracownik Leszka Długosza przekazał, że twórca odszedł w sobotę 23 marca w swoim domu w Krakowie. Chorował na nowotwór. Znany poeta ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spełniał się na początku we wspomnianym kabarecie, ale po pewnym czasie postanowił zakończyć tę współpracę. W 1978 roku wydał sporą kolekcję tomików poezji. Mało tego - stworzył również album muzyczny po francusku. Realizował się ponadto podczas recitali w Polsce i za granicą, tworzył felietony w "Czasie Krakowskim" oraz miał audycję w lokalnej rozgłośni. Na antenie TVP mogliśmy zobaczyć autorski cykl Długosza, który został zrealizowany z Krzysztofem Magowskim. Nosi on tytuł "Literatura według Długosza". Co ciekawe, artysta był także wykładowcą w Studium Literacko-Artystycznym na UJ. Jego twórczość doczekała się wyróżnienia w postaci Nagrody Ministra Kultury, która została przyznana w 2022 roku.

Leszek Długosz zmarł w wieku 82 lat. Jego fani nie kryją smutku

Post na Facebooku kabaretu poruszył fanów artysty. Widać to w komentarzach. "Kolejny bard nas pożegnał. Był taki liryczno-nostalgiczny. Śpiewał wiersze naszych znanych i często mniej znanych poetów", "Dziękujemy za spotkanie i poezję oraz za te wszystkie piosenki, które były o życiu, poezji, poecie i człowieku. Majstersztyk", "Ogromna strata. Moja rodzina przyjaźniła się z panem Leszkiem. Jako mała dziewczynka bawiłam się w mieszkaniu państwa Długoszów pod opieką ich synów, kiedy dorośli omawiali swoje artystyczne sprawy. Mija jakaś epoka...", "Dla mnie zawsze najpiękniejsze będzie wykonanie p. Leszka "ach ten dzień w kolorze śliwkowym" - czytamy komentarze przygnębionych fanów. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Leszek Długosz nie żyje KAPiF.pl