Laluna zaistniała w programach "Królowe życia" oraz "Diabelnie boskie". Stacja TTV otworzyła jej drogę do dalszej kariery. W 2022 roku celebrytka zadebiutowała w oktagonie i jest zawodniczką popularnej federacji Clout MMA. Laluna prężnie działa także w mediach społecznościowych, gdzie opowiada obserwatorom o zabiegach, którym się poddaje. Jakiś czas temu wybrała się do jednej z tureckich klinik, aby zrobić sobie nowe zęby. Efekt nie zadowolił Laluny. - Wszystko ładnie, tylko że wydaje mi się, że do tych zębów mam za duże usta - mówiła. Chciała poddać się kolejnemu zabiegowi, ale lekarz odesłał ją z kwitkiem. "Doktor nie zrobi mi tego. Powiedział, że mam przepiękne usta i nie ma zamiaru ich ruszać i będę gorzej wyglądała, jak to zrobię" - pisała w sieci. Skąd Laluna ma pieniądze na luksusowe życie, które pokazuje w mediach społecznościowych? Walki w oktagonie są prawdziwą żyłą złota.

Laluna rozprawia o zarobkach. Internauci komentują. "Smutne to"

Na oficjalnym profilu stacji TTV pojawił się fragment programu "Diabelnie boskie". Laluna opowiadała na filmie o tym, na jakie wynagrodzenie można liczyć, walcząc w federacji. - Mogę wam powiedzieć, że na przykład za trzy walki zrobione we freak fightach możesz kupić potężną chatę w dużym mieście w Polsce. No to niejeden musi za****dalać całe życie na takie coś - stwierdziła. Pod nagraniem pojawiły się komentarze od internautów. "Ok, wierzę, że pieniądze są z tego duże, tylko czy warte takiego ośmieszania się?", "Smutne to", "Nie popieram tych walk" - pisali w komentarzach. Przypomnijmy, że jakiś czas temu Laluna została zapytana o to, za ile - jej zdaniem - można w Polsce godnie żyć. - Myślę, że dziesięć tysięcy każdemu by starczyło - wyznała w rozmowie z twórcą youtube'owego kanału "Dla Pieniędzy". Zgadzacie się z nią?

Laluna wsparła Mariannę Schreiber po rozstaniu z mężem. "Ona wyciągnęła do mnie rękę"

Laluna i Marianna Schreiber od dawna toczyły konflikt medialny. W jednej chwili wiele się zmieniło. Gdy w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Schreiber z mężem, Laluna postanowiła ją wesprzeć. - Ona wyciągnęła do mnie rękę, rozumiesz? Gdzieś tam napisała kilka miłych słów i ponad tymi podziałami, ponad tym konfliktem napisała, że mnie wspiera i potrafiła jako kobieta kobietę wesprzeć. To są takie sytuacje, które w życiu zaskakują najbardziej - mówiła Schreiber na konferencji Clout MMA.

Laluna Fot. @lala_laluna_official / Instagram