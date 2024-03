Kinga Rusin wypoczywa na "własnej" plaży. "Wydzieranie się innych 'bąbelków' jest piekłem"

Znana dziennikarka przemierza obecnie Kolumbię. Na Instagramie opowiada o swoich wrażeniach z wyprawy, a ostatni post poświęciła plażowaniu. "Lubię mieć 'własną', prywatną plażę. Już słyszę te komentarze, że to totalne 'odklejenie', ale chyba każdy z nas marzy, żeby mieć trochę raju tylko dla siebie. Oczywiście przytuliłabym do serca wszystkich ludzi (no może poza pięcioma-sześcioma osobami - domyślacie się, o kogo może chodzić?), ale tu włącza się jakiś niesamowicie silny, plażowy egoizm" - opowiedziała. Czego więcej dowiadujemy się z posta?

Kinga Rusin pochwaliła się prywatną plażą. Fani ją rozumieją?

Dziennikarka wśród swoich obserwatorów ma i takich, którzy podzielają jej zdanie ws. plażowania. "Też lubię własną plażę... bardzo panią rozumiem... Cieszę się, że pani podróżuje. Świat jest taki piękny" - napisała jedna z fanek. Rusin przekonała się do plażowania w ciszy, ponieważ hałas dzieci bawiących się przy wodzie nie jest dla niej niczym przyjemnym. "Zgódźmy się: krzyki naszych własnych dzieci brzmią dla nas niczym słowiczy śpiew, ale wydzieranie się innych "bąbelków" jest piekłem, szczególnie na plaży…" - dodała.

Kinga Rusin "czuła się jak biblijna Ewa". Wyjaśniła

W dalszej części wpisu dziennikarka opisuje uroki natury. "Park Narodowy Tayrona to jedna z najstarszych chronionych biosfer w Kolumbii. Obejmuje ona 193 km kwadratowych terenu u podnóża masywu górskiego Sierra Nevada de Santa Marta, na wysokościach od 0 do 900 m n.p.m. Nie jest to jednolity teren. Dużą część parku pokrywa wilgotny las równikowy, ale jest tu również tropikalny las suchy i las mglisty. Występują też namorzyny i rafy koralowe, bo park obejmie 67 km kwadratowych wód morskich. Jest miejscem występowania aż 40 (!) gatunków nietoperzy oraz 59 gatunków innych ssaków, w tym jaguara i mrówkojada wielkiego. Ale przede wszystkim Tayrona jest rajem dla ptaków, których doliczono się tu aż 396. gatunków, w tym kilku niestety krytycznie zagrożonych wyginięciem" - opisała. "Będąc tu, naprawdę czułam się jak biblijna Ewa nie tylko ze względu na mój strój czy raczej jego brak…" - dodała na koniec. Zdjęcia są dostępne w galerii.

