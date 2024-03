Księżna Kate w styczniu trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację jamy brzusznej. Middleton zniknęła z życia publicznego, jednak w Dzień Matki opublikowano jej zdjęcie z dziećmi. Szybko okazało się, że fotografia była edytowana i usunięto ją z największych agencji prasowych. Middleton przeprosiła za swoje zachowanie. "Jak wielu fotografów amatorów, od czasu do czasu eksperymentuję z edycją" - pisała w oficjalnym oświadczeniu. Blake Lively wykorzystała aferę księżnej Kate z Photoshopem do promowania własnej linii napojów. Dodała na swój profil na Instagramie zdjęcie, które ewidentnie zostało przerobione. Jej kciuk był nienaturalnie duży, a głowa wyglądała na wklejoną. "Jestem bardzo podekscytowana możliwością udostępnienia tego nowego zdjęcia, które zrobiłam dzisiaj, aby ogłosić nasze nowe produkty. Teraz już wiecie, czemu zniknęłam" - żartowała Lively w opisie pod zdjęciem. Teraz jest jej głupio.

Blake Lively przeprasza księżną Kate. "Czuję się przez to bardzo upokorzona"

Post Blake Lively z reklamą napojów od razu spotkał się z krytyką w sieci. Internauci nie rozumieli, jak aktorka może żartować z księżnej Kate, która przeszła operację. "Nie jest to fajne. Oczekiwałem od ciebie więcej", "Jak możesz kpić z chorej kobiety?" - pisali w komentarzach. Później Blake Lively usunęła post. Przeprosiny zamieściła dopiero po tym, jak 22 marca księżna Kate wyznała, że choruje na nowotwór. "Jestem pewna, że nikogo to dziś nie obchodzi, ale czuję, że muszę to napisać. Opublikowałam głupi post dotyczący nieudanych przeróbek w Photoshopie i, o rany, dziś czuję się przez to bardzo upokorzona. Przepraszam. Przesyłam miłość i życzenia dla wszystkich, zawsze" - czytamy na InstaStories. Zdjęcie całego wpisu aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.

InstaStories Blake Lively Fot. @blakelively / Instagram

