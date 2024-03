Brytyjska lekarka o chorobie księżnej Kate. 'Nietypowe jest to...'

Księżna Kate trafiła do szpitala w styczniu, gdzie przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Od tamtego momentu Middleton zniknęła z życia publicznego, a w sieci powstawało wiele teorii związanych z powodami jej zniknięcia. Żona księcia Williama postanowiła uciąć spekulacje i wyjawiła, co jej dolega. 22 marca na oficjalnym profilu księżnej i księcia Walii pojawił się filmik, na którym Middleton opowiedziała o swojej chorobie. - Badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność nowotworu. Dlatego też mój zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii zapobiegawczej, której leczenie jest obecnie na wczesnym etapie - mówiła. Brytyjska lekarka skomentowała diagnozę księżnej Kate. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate. "Wzorowy". Ma jednak jedno "ale"

Lekarka o stanie zdrowia księżnej Kate. "Szokująca diagnoza jak na jej wiek"

Brytyjska lekarka rodzinna Ellie Cannon wystąpiła na kanale TalkTV, gdzie porozmawiała z prowadzącymi o diagnozie księżnej Kate. Zwróciła uwagę na jej wiek. - Nietypowe jest to, że Kate jest stosunkowo młoda. Nawet operacja brzucha z łagodnego powodu zostałaby uznana w tym przypadku za nietypową. Prawdopodobnie było tak, że na podstawie badań USG lekarze założyli, że jest to nowotwór łagodny, a kiedy faktycznie przyjrzeli się temu pod mikroskopem, odkryli, że to rak. Cały scenariusz od początku do końca wydaje się dość nietypowy. Jako lekarze nigdy nie spodziewamy się, że młodzi ludzie będą mieli raka brzucha - mówiła. Dodała, że być może w organizmie księżnej Kate coś nagle "przestało działać". Zdaniem lekarki dobrym sygnałem jest to, że Middleton przechodzi chemioterapię zapobiegawczą. Specjalistka skomentowała także całą sytuację w mediach społecznościowych. "Szokująca diagnoza jak na jej wiek. Życzę zdrowia i siły wszystkim osobom, które są w trakcie leczenia onkologicznego" - czytamy na jej profilu na platformie X.

Ekspert od mowy ciała skomentował nagranie księżnej Kate. Zwrócił uwagę na autentyczność

Poprosiliśmy eksperta od mowy ciała, aby przeanalizował nagranie księżnej Kate. Mirosław Oczkoś nie miał wątpliwości, że zachowanie Middleton na filmie było autentyczne. - Nie widać niczego, że jest zagrane, zapewne przeszła długą drogę, by nagrać to wideo, co widać po postawie ciała, która jest zamknięta. Jest dużo tekstów o rodzinie, o mężu i tutaj widać, że oni ją wspierają, ale raczej jest to dla wszystkich, łącznie z nią, przeżycie ciężkie i przede wszystkim smutne - mówił Mirosław Oczkoś w rozmowie z nami. ZOBACZ TEŻ: Horror zdrowotny w rodzinie królewskiej. Księżna Kate trzecią osobą, u której ostatnio zdiagnozowano raka

Księżna Kate Fot. @The Royal Family Channel / YouTube / screenshot