Doda podczas koncertów może liczyć na swoją ekipę. Wsparcia dodają jej przyjaciele, a także Dariusz Pachut, który nie pozował z artystką na ściance, ale oczywiście nie mógł ominąć Fryderyków 2024. Fotoreporterzy uchwycili sportowca na kilku ujęciach. My z kolei pokazaliśmy, jak Pachut obserwował wokalistkę podczas występu.

Doda wystąpiła na Fryderykach. Dariusz Pachut dodał jej otuchy

Tuż przed występem wokalistka znalazła czas na rozmowy z dziennikarzami oraz zdjęcia na ściance. Doda pozowała w czerwonej, obcisłej sukience ze sznureczkami, która odsłaniała dekolt. Do tego postawiła na nietypową fryzurę - zobaczyliśmy wokalistkę w krótkich włosach z grzywką rodem z wczesnych lat 2000. -Długa, czerwona sukienka mocno wyeksponowała sylwetkę i doskonale wpisała się w charakter wydarzenia. Warto dodać, że dokładnie w tej samej kreacji pokazała się Natalia Szroeder na zeszłorocznym festiwalu w Sopocie. Obie panie prezentowały się doskonale - podsumował nasz stylista Michał Musiał. Na scenie wokalistka wystąpiła w nieco innym wydaniu, ale nie mniej efektownym. Całe show śledził z zaangażowaniem Dariusz Pachut, który jeszcze kilka miesięcy temu chętnie pokazywał się z artystką na Instagramie. Obecnie na próżno szukać tam wspólnych zdjęć Dody i sportowca, ale nam udało się uwiecznić moment, kiedy ten uczestniczył w wydarzeniu. Zobaczcie sami.

Doda nie otrzymała nagrody. Dlaczego?

Warto zaznaczyć, że Doda wystąpiła na Fryderykach mimo braku nominacji do nagrody. Tę sytuację skomentowała w rozmowie z Party. - Ja wiem, że Smolastemu było bardzo przykro, że nie dostaliśmy nominacji, jeśli chodzi o Nim zajdzie słońce. On jest jeszcze młody, dużo lat musi upłynąć, zanim będzie czuł to co ja czuję. Starałam się go uspokoić i wytłumaczyć, że świat się nie zaczyna i kończy na Fryderykach, że to jest niesamowite, ale to nie nagrody mają ciebie wartościować jako artystę - zaznaczyła. Artystka tego pamiętnego wieczoru olśniewała w Gliwicach we wspomnianej czerwonej sukni i krótkich włosach. Podczas występu zdecydowała się jednak na bardziej ekstrawagancki look, w którym również przyciągał wzrok kolor czerwony, co zresztą możecie zauważyć po zdjęciach. Więcej znajdziecie w galerii.

