W 2023 roku świat sportu obiegła informacja o tym, że Robert Karaś miał rzekomo zażywać doping. Sportowiec wydał wtedy oświadczenie i wszystkiemu zaprzeczył. "Nigdy nie stosowałem żadnej formy dopingu. Przed startem w Brazylii sam zabiegałem u organizatorów o zapewnienie badań antydopingowych, ponieważ tylko w ten sposób mój wynik mógł zostać oficjalnie uznany za rekord świata" - pisał wtedy sportowiec. Karaś długo pracował nad tym, aby odbudować swój wizerunek w mediach. Teraz w organizmie triathlonisty ponownie wykryto substancje niedozwolone. Wydał oświadczenie. "Niestety nadal mam w sobie pozostałości po tych substancjach. Nie wiem jeszcze, jakie konsekwencje formalne mnie czekają, ale nie to jest najważniejsze. Niech moja historia będzie przestrogą dla każdego sportowca, zwłaszcza dla ludzi młodych" - pisał na swoim profilu na Instagramie. Postanowiliśmy poprosić Michała Cichego o komentarz w tej sprawie.

Michał Cichy o Robercie Karasiu i dopingu. "Ciężko będzie komukolwiek uwierzyć"

Michał Cichy doskonale zna się na sporcie. Wcześniej pracował jako dziennikarz portalu poświęconemu sztukom walki. Od jakiegoś czasu jest także zawodnikiem federacji Prime MMA. Poprosiliśmy Michała Cichego o komentarz w sprawie Roberta Karasia. Wyjawił, jaki to jest sportowiec. - Znam Roberta Karasia, to tytan pracy. Trenujemy w jednym klubie, mieliśmy okazję nawet ze sobą sparować - mówił w rozmowie z nami. Michał Cichy zwrócił uwagę na konsekwencje, jakie mogą spotkać Roberta Karasia. - Słynie z niesamowitej kondycji, ale ta sytuacja na pewno położy duży cień na jego osiągnięcia - mówił. Freak fighter zwrócił uwagę na jedną, istotną kwestię. - Robert twierdzi, że są to pozostałości substancji wykrytych półtora roku temu. Tylko problem polega na tym, że drostanolon zostaje w organizmie miesiąc, natomiast klomifen pół roku. Ciężko będzie komukolwiek uwierzyć, że nie brał dopingu świadomie - wyznał dla Plotka. Cichy nie rozumie działań Karasia. - Nasuwa się jednak pytanie: po co sam dobrowolnie poddał się testom dopingowym USADA, jeśli nie byłby pewny, że jest czysty? To nie ma żadnego sensu - skwitował dla Plotka.

Robert Karaś może liczyć na Agnieszkę Włodarczyk. "Wiem, że wrócisz silniejszy"

Agnieszka Włodarczyk postanowiła okazać publiczne wsparcie mężowi. Zamieściła długi wpis na swoim profilu na Instagramie. "Nie jestem żoną tylko na dobre dni i wakacje pod palmą. Jestem żoną, która wspiera, wierzy i ciągnie w górę zawsze, kiedy są problemy (...) Nie życzę nikomu patrzeć na swoją miłość, kiedy walczy z wycieńczeniem i ze sobą. Ale wiem, że kochasz ten sport całym sercem, więc nie pozwolę ci zmarnować tego talentu. Kochanie, wiem, że wrócisz silniejszy - pisała. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Włodarczyk wyjawiła prawdę. To dlatego zrezygnowała z kariery. W tle pieniądze

Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk Fot. @Przegląd Sportowy / YouTube / screenshot