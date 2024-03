Gala Fryderyków to najważniejsza muzyczna ceremonia roku. Podczas tegorocznej imprezy okazja do świętowania była podwójna, bo Fryderyki właśnie obchodzą 30. urodziny. W związku z hucznymi obchodami zaplanowano w Gliwicach występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Swoimi wykonami galę uświetnią m.in. Kwiat Jabłoni, Vito Bambino, Daria Zawiałow, oraz Doda i Smolasty. Tak duże wydarzenie w świecie show-biznesu to także okazja do zabłyśnięcia na czerwonym dywanie. Zobaczcie najciekawsze stylizacje gwiazd.

REKLAMA

Zobacz wideo Vito Bambino nie wystąpi na Fryderykach. "Ciało daje mi znać, że muszę odpocząć"

Fryderyki 2024. Justyna Steczkowska z wielkim kwiatem na głowie. Spójrzcie na Margaret

Justyna Steczkowska na gali Fryderyków wręczała nagrodę w kategorii Artysta Roku. Wokalistka miała okazję przekazać statuetkę Lechowi Janerce. Steczkowska jak zawsze zaszalała z kreacją i od razu wyróżniła się z tłumu. Postawiła na krwisto czerwoną suknię z głębokim rozcięciem. Największą uwagę zwracał wielki kwiat na jej głowie. Wygląda na to, że na gali Fryderyków właśnie zaczęła się wiosna. Obecna na gali Margaret wybrała na ten wieczór nieco ostrzejszą wersję. Wokalistka do przezroczystej tuniki założyła połyskujące leginsy. Drapieżności dodawał jej ognisty kolor włosów.

Fryderyki 2024. Steczkowska z ogromnym kwiatem na głowie. Margaret pokazała pazur fot. kapif.pl

Fryderyki 2024. Mrozu i Natalia Przybysz ze statuetkami. Na czerwonym dywanie bez napinki

Podczas pierwszej części Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, Fryderyki 2024 jedną z laureatek została Paulina Przybysz, która otrzymała nagrodę w kategorii Album Roku Sould/R&B/Reggae. Artystka została uhonorowana Fryderykiem za swój ostatni krążek "Wracając". Na galę wybrała strój w bieliźnianym stylu. Wokalistka odsłoniła dekolt i ramiona w czarnym gorsecie. Miała na sobie połyskujące czarne szorty, a całość dopełniła kabaretkami i butami na wysokiej platformie. Na czerwonym dywanie pojawił się też Mrozu, który triumfował w kategorii Najlepsze Nagranie Koncertowe. Muzyk na ceremonię założył luźno skrojony garnitur, który dopełnił stylową biżuterią i okularami z kolorowymi szkłami, które od jakiegoś czasu są już jego znakiem rozpoznawczym. Mrozu wyglądał jednocześnie elegancko i swobodnie. W punkt.

Fryderyki 2024. Paulina Przybysz, Mrozu fot. kapif.pl

Fryderyki 2024. Reni Jusis i Kasia Sienkiewicz poczuły wiosnę. Zapachniało kwietną łąką

Podczas ceremonii Fryderyków na czerwonym dywanie pojawiły się także wiosenne akcenty. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, która jest jedną z gwiazd wieczoru, zachwyciła w delikatnej wrzosowej sukience. Artystka podobnie jak jedna z sióstr Przybysz wybrała górę odsłaniająca dekolt i ramiona. Atłasowa suknia artystki sięgała do samej ziemi. Powiew wiosny na galę wprowadziła także Reni Jusis. Wokalistka wybrała długa drapowaną sukienkę w chabrowym odcieniu. Kolor idealnie podkreślał jej blond włosy i subtelny, podkreślający urodę makijaż.

Fryderyki 2024. Kasia Sienkiewicz, Reni Jusis fot. kapif.pl