Marta i Dawid Kubaccy mają za sobą trudny czas. Żona skoczka narciarskiego trafiła do szpitala w 2023 roku. Sportowiec od razu przerwał udział w zawodach w Raw Air w Vikersund. Postanowił wrócić do Polski. "Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych. Jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - pisał wtedy Dawid Kubacki. Całe szczęście wszystko dobrze się skończyło. Żona sportowca spełnia się jako matka dwóch córek: Zuzanny i Mai. Działa także w mediach społecznościowych.

Marta Kubacka pochwaliła się zdjęciem z mężem. "Psychofanka dopadła"

Marta Kubacka prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 64 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie czasami dzieli się rodzinnymi zdjęciami. Ostatnio wrzuciła do sieci fotografię ze swoim mężem. Takich treści na profilu Kubackiej dawno nie widzieliśmy. Na zamieszczonym kadrze Kubaccy czule całowali się na tle skoczni narciarskiej. Ciekawy był także opis, który Marta zamieściła pod zdjęciem. "Psychofanka dopadła" - czytamy. Marta Kubacka opatrzyła także zdjęcie hashtagiem "dał się złapać". Internauci od razu ruszyli z komentarzami. "Wsparcie, szczęście i miłość. Wszystkiego dobrego dla was", "Pan Dawid jaki zakochany. To widać, niepotrzebne są żadne słowa", "Ale on kocha tę psychofankę" - pisali. Zgadzacie się, że fajna z nich para? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Marta i Dawid Kubaccy poznali się na studiach. "Zaiskrzyło"

Marta i Dawid Kubaccy stanęli na ślubnym kobiercu w 2019 roku. Jak wyglądały początki ich znajomości? Jak się okazało, skoczek narciarski spotkał swoją ukochaną na studiach. - Poznaliśmy się na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Oboje tam studiowaliśmy. Zresztą ten sam kierunek - wychowanie fizyczne. To była wiosna. Spotkaliśmy się, kiedy Dawid przyjechał w końcu na zajęcia po sezonie - mówiła Kubacka w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Uczucie pojawiło się bardzo szybko. - Zaiskrzyło między nami. Bardzo często przyjeżdżałam też do Zakopanego - wyznała Marta Kubacka. ZOBACZ TEŻ: Żona Kubackiego znów ma problemy ze zdrowiem? Skoczek został z rodziną. Małysz wyjaśnia: Hartowanie charakteru