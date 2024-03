Ireneusz Czop w życiu zagrał ponad 40 ról filmowych. W ostatnich latach pojawia się w największych, polskich produkcjach, które cieszą się sporą popularnością, m.in. "Chyłka", Wielka woda" czy "Pokłosie". Okazuje się, że życie uczuciowe aktora jest bardziej skomplikowane. Poświęcił się pracy, co przypłacił rozpadem małżeństwa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Broad Peak" - poruszająca historia Macieja Berbeki z Ireneuszem Czopem w roli głównej. ZWIASTUN

Ireneusz Czop poświęcił się filmowi, przez co doszło do rozwodu

Swoją drugą żonę, Teresę Dzielską, Ireneusz Czop poznał na planie innej produkcji w 2008 roku. Podczas nagrywania "Leśnych dołów" między parą tak zaiskrzyło, że aktor zostawił swoją pierwszą żonę. Od tego czasu małżeństwo wyglądało na szczęśliwe. Na świecie pojawiła się także ich córka, Maja. Okazuje się, że problemy pojawiły się wtedy, gdy aktor zaczął dostawać coraz więcej propozycji, co mocno zachwiało ich związek. Czop bardzo poważnie traktuje swoją pracę, a do jednej z ról postanowił przygotować się szczególnie. Chodzi o główną postać w filmie "Broad Peak" - Macieja Berbekę, który był himalaistą. Podczas prac nad filmem, aktor poświęcił sporo, by jak najlepiej oddać ducha zdobywcy pięciu ośmiotysięczników. I to właśnie zaważyło nad tym, że żona postanowiła złożyć pozew o rozwód.

Między nami było mnóstwo dobrych chwil, których nigdy nie zapomnę. Niestety patrzymy na życie w dwóch różnych kierunkach. Mamy różne priorytety. Podjęłam decyzję o rozstaniu. Teraz skupiam się na córce Mai. To, co przeszłam, spowodowało, że otwieram się na drugiego człowieka, staram się nie pamiętać tego, co było złe, choć to niełatwe, patrzę w przyszłość z nadzieją i bez żalu

- wyznała w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Była żona Czopa nie ukrywała, że był miłością jej życia

Wcześniej aktor związany był z aktorką i dziennikarką Jolantą Jackowską, z którą ma 25-letniego syna Michała. To właśnie ją porzucił dla Teresy Dzielskiej, która również jest aktorką. Kobieta nie ukrywa, że rozstanie z mężem było dla niej trudnym doświadczeniem.

Irek – największa moja miłość, bez dwóch zdań, mimo że zranił mnie najbardziej. Zawsze mu powtarzałam, że całe życie na niego czekałam i dalej to powtarzam, chociaż nie jesteśmy już razem

- stwierdziła.

Ireneusz Czop Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl