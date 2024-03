Paulina i Jakub Rzeźniczakowie 10 lutego powitali na świecie córkę, Antoninę. Jeszcze przed narodzinami dziewczynki para zrobiła sobie przerwę od mediów społecznościowych. Tydzień po przyjściu na świat córki wrócili do sieci i na bieżąco relacjonują, co u nich słychać. Małżeństwo właśnie podzieliło się z fanami dobrymi wieściami.

Zobacz wideo Rzeźniczak pokazał, jak zajmuje się córką

Paulina Rzeźniczak odetchnął z ulgą po wizycie kontrolnej córki. "Pojawiły się łzy szczęścia"

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie chętnie pokazują swoją codzienność z córką. Para wybrała się niedawno na pierwszy wspólny wyjazd do Warszawy i pokazała, jak spędzała czas z Antosią. "Dzisiaj wiele wspólnie zrobiliśmy. Pierwsze odwiedziny stolicy, wizyta Antosi u fizjoterapeuty, małe zakupy, pyszny obiad i na końcu kąpiel w wannie. To był długi, ale bardzo fajny dzień, bo spędzony razem, jutro opowiem wam więcej o wizycie u fizjoterapeuty, bo jesteśmy bardzo zadowoleni i chciałabym się tym z wami podzielić" - relacjonowała Paulina. Po powrocie para wybrała się z córką na kontrolną wizytę u lekarza. Jakub Rzeźniczak, który w wyniku ciężkiej choroby nowotworowej stracił syna, bardzo przeżywa wizyty lekarskie córki. Jak się okazało, dziewczynka jest zdrowa i rozwija się prawidłowo. Szczęśliwy tata podzielił się radosną nowiną w sieci.

Wczoraj byliśmy z kontrolną wizytą. Antosia cała i zdrowa. Przed każdą odczuwam wewnętrzny strach. Gdy jesteśmy już "po" jakby kamień spadł z serca, a po pierwszej pojawiły się łzy szczęścia - napisał piłkarz.

Jakub i Paulina Rzeźniczak fot. instagram.com/jakubrzezniczak25

