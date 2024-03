Przemysław Babiarz nie poprowadzi od kwietnia premierowych odcinkach popularnego teleturnieju "Va Banque". Po tym, jak w tym tygodniu okazało się, że w tej roli zastąpi Radosław Kotarski, w sieci zawrzało. Oburzeni fani programu w mediach społecznościowych nie zostawiają na producentach suchej nitki. Tak bardzo lubili w roli gospodarza znanego dziennikarza sportowego, że nie wyobrażają sobie nikogo innego na jego miejsce. Tymczasem "Fakt" podał, że zniknięcie dziennikarza z programu nie jest podyktowane kolejnymi zmianami związanymi z nową władzą w TVP. Ponoć dziennikarz ma od dawna chorować, a ostatnio nawet przebywać w szpitalu. "Przemysław Babiarz nie został zwolniony, nie podziękowano mu za pracę. Dziennikarz już od stycznia zmaga się z problemami zdrowotnymi. Były one na tyle poważne, że nie podjął się podpisania umowy na prowadzenie kolejnej edycji 'Va banque' - podaje tabloid. W rozmowie z Plejadą sam zainteresowany nie pokusił się na dodanie nic od siebie. - Bardzo przepraszam, ale nie komentuję. Pozdrawiam - poinformował.

Zobacz wideo Chylewska komentuje powroty gwiazd do TVP

Nowy prowadzący "Va Banque" życzy Przemysławowi Babiarzowi dużo zdrowia

O tym, że zniknięcie Przemysława Babiarza z "Va Banque" nie jest związane z politycznymi rozgrywkami, jak to miało miejsce np. w przypadku wymiany prezenterów informacyjnych TVP, napisał nowy prowadzący teleturniej TVP2. "Drodzy państwo, ja też bardzo lubiłem 'Va Banque' z udziałem pana Przemka, ale zaufajcie mi, że nie wszystkie decyzje są motywowane polityką czy chęcią utarcia komuś nosa. Pan Przemek to niesamowita marka i wspaniały dziennikarz, dlatego skupmy się na tym, aby życzyć mu dużo zdrowia i wysłać mu tyle dobrej energii, ile tylko potrafimy. Ściskam was ciepło i do zobaczenia" - napisał Radosław Kotarski na portalu "X".

Co dalej z telewizyjną przyszłością Przemysława Babiarza, który w TVP pracuje już 32 lata? Póki co wszyscy zapewniają, że pozostanie w TVP Sport i poleci na letnie igrzyska olimpijskie do Paryża. Ostatnio dziennikarz nie pracował jednak na halowych mistrzostwach świata w lekkoatletyce w Glasgow z uwagi na problemy zdrowotne. - Jest ujęty w składzie ekipy TVP Sport, która będzie relacjonowała przebieg igrzysk olimpijskich w Paryżu - przekazał dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Przypomnijmy, że Przemysław Babiarz jako komentator specjalizuje się m.in. w pływaniu, lekkoatletyce i skokach narciarskich.

Przemysław Babiarz w programie 'Va Banque'. Fot. screen 'Va Banque' / TVP2

Radosław Kotarski o prowadzeniu "Va Banque"

Kiedy w "Va Banque" pojawi się nowy prowadzący? Nie jest już tajemnicą, że odcinki z Radosławem Kotarskim emitowane będą w TVP2 od 2 kwietnia. W nowym wywiadzie zdradził, dlaczego zdecydował się zmierzyć z rolą prowadzącego popularny teleturniej. - Przez większość mojego dorosłego życia zajmowałem się popularyzacją wiedzy, a teraz czas wiedzą się nieco pobawić. Pamiętam dobrze, jak lata temu z wypiekami na twarzy oglądałem pierwszy "Va Banque" prowadzony przez Kazimierza Kaczora i zawsze zastanawiałem się, dlaczego uczestnicy tak brzydko piszą po swoich pulpitach. Dzisiaj wiem, że wcale nie jest to takie łatwe, nie mówiąc o tym, że już zupełnie trudne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania z tak wielu różnych kategorii - powiedział w komunikacie prasowym.