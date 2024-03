Dariusz Lewandowski skończył 22 marca 2024 roku 48 lat. Aktor od ponad dwóch dekad wciela się w "Klanie" w Darka Kurzawskiego, czyli byłego męża Czesi (Anna Powierza). Popularny serial TVP1 zainspirował go do tego, by działać w sieci w mediach społecznościowych jako "Darek z Klanu". - Założyłem profil "Darkowi z Klanu", ale oderwałem go od przypisanej mu funkcji serialowej. Darek zaczął żyć innym życiem, zgoła różnym niż w swojej telenoweli. Zaczął opowiadać, relacjonować życiowe perypetie, komentować rzeczywistość, a to wszystko posługując się językiem, jakiego nigdy nie użyłby w serialu - mówił aktor w wywiadzie dla "Świata seriali". I choć w internecie dzieli się swoimi prywatnymi perypetiami, nie opowiada o rodzinie. Nie jest jednak tajemnicą, że jego bliskich dotknęła katastrofa Smoleńska.

Dariusz Lewandowski z "Klanu" był zięciem Jolanty Szymanek-Deresz

Dariusz Lewandowski w 2004 roku poznał swoją przyszłą żonę - Katarzynę Deresz, która okazała się córką posłanki Jolanty Szymanek-Deresz - szefową Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Aktor początkowo nie zdawał sobie sprawy z koneksji rodzinnych dziewczyny, która szybko wpadła mu w oko. Gdy dowiedział się o znanej teściowej, nie chciał, by posądzono go, że chce wejść do jej rodziny ze względów materialnych. - To nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Dlatego długo zwlekałem z oświadczynami, żeby udowodnić, że nie jestem jedynie łowcą posagów - powiedział Dariusz Lewandowski w rozmowie z "Galą". Gdy ich związek ujrzał światło dzienne, pojawiły się przykre insynuacje. - Spotkałem się z pomówieniami, że na grzbiecie Kasi i jej mamy chcę się dostać na salony. To niemożliwe, również dlatego, że pani Jolanta traktuje swoją funkcję szalenie profesjonalnie i nie ma tu mowy o żadnej służbowej protekcji. Kasia jest zwyczajną dziewczyną, prowadzi zwyczajne życie. Ma wiele cudownych cech jako kobieta, do tego jest jeszcze piękna i właśnie to wszystko sprawia, że mnie interesuje, a nie to, że ma znaną mamę. Takie insynuacje to jakiś absurd. Ja swoim życiem, swoim postępowaniem staram się udowodnić, że sam pracuję na swoje nazwisko - mówił w 2005 roku. Do ślubu zakochanych doszło w 2009 r. Niestety Jolanta Szymanek-Deresz długo nie cieszyła się szczęściem córki i zięcia. Kilka miesięcy później - 10 kwietnia 2010 roku - teściowa aktora zginęła w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Posłanka nie doczekała narodzin wnuczki - Nataszy.

Wiadomo, co łączy go, a co dzieli z córką znanej posłanki

To, że Dariusz Lewandowski i jego żona pochodzą z różnych rodzin i byli inaczej wychowywani, nigdy nie było kością niezgody w ich związku. Tak świetnie dogadywali od początku, że zamieszkali ze sobą zaledwie po dwóch miesiącach znajomości. - Jedyne, co można uznać za podobne, to to, że oboje mieliśmy wolność. Dużą dawkę wolności, a przy tym na tyle mądrze zostaliśmy wychowani, że umieliśmy z niej korzystać. Mogliśmy sami dokonywać wyborów, samodzielnie układać sobie życie - czytaliśmy wypowiedź Lewandowskiego w "Gali". - To prawda, że Kasi doświadczenia i zainteresowania idą w zupełnie inną stronę niż moje. Jednak każde z nas ma takie obszary życia, które z chęcią sobie wzajemnie ofiarowujemy i opisujemy - dodał. Okazało się, że żona zaraża go podróżami, a on ją poezją Osieckiej, Kofty czy baletem współczesnym. Dariusz Lewandowski poza tym, że gra w "Klanie", od kilku miesięcy go też reżyseruje. Jakie ma jeszcze osiągnięcia zawodowe? W 1995 nawiązał współpracę ze Studiem Buffo Janusza Józefowicza - wyreżyserował spektakl "Kofta" i przez siedem lat występował w musicalu "Metro". W latach 1999-2003 występował na deskach Teatru Muzycznego "Roma". Kilka lat temu napisał książkę pt. "Darek z Klanu".