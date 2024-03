Syn znanego duetu zadał szyku podczas rozdania Oscarów w 2023 roku, co wciąż jest pamiętane przez media. Henry Tadeusz jest podobny nie tylko do znanej mamy, ale i co ciekawe, do Tadeusza Bachledy-Curusia. Faktycznie, widać to po zestawieniu zdjęć brata gwiazdy i jego siostrzeńca. O bracie aktorki media rzadko wspominają. Co o nim wiadomo?

Tadeusz Bachleda-Curuś kiedyś brylował w mediach. Był wtedy w związku z obecną dziennikarką TVN

Brat znanej aktorki był niegdyś na celowniku polskich mediów. Można było spotkać go na eventach razem z siostrą Alicją. Co wiadomo o jego drodze zawodowej? Wiemy, że pasją Tadeusza jest latanie, a ta informacja została potwierdzona przez... Paulinę Krupińską. Dziennikarka "Dzień dobry TVN" była przed laty zaręczona z bratem znanej aktorki. - To jest taki chłopak, który ceni sobie wolność i podejrzewam, że jego pasja i zawód - jest lotnikiem, też nie jest przypadkowa. A ja jestem trochę taka zazdrosna.. - wyznała prezenterka w dawnym wywiadzie dla "Najsztub słucha". Już wtedy Krupińska marzyła o założeniu rodziny. - Chciałabym się skupić na swoim życiu prywatnym. Marzy mi się rodzina. Zobaczymy, jak tam moje życiowe sprawy się potoczą, bo to nie ode mnie zależą pewne gesty - wyznała z kolei w rozmowie z "Vivą!". Finalnie prezenterka ułożyła sobie życie u boku Sebastiana Karpiela-Bułecki, natomiast jej były partner odsunął się od mediów. Na próżno szukać nowych informacji na jego temat.

Alicja Bachleda-Curuś, Tadeusz Bachleda-Curuś KAPiF.pl

Alicja Bachleda-Curuś szczerze o dziecku. Pójdzie w ślady rodziców?

Czas pokaże, czy kariera aktorska jest również pisana Henry'emu Tadeuszowi. "W tej chwili, na nieszczęście, przejawia dryg aktorski. Jest naprawdę utalentowany. Myślę, że ten talent w nim jest. Na pewno będzie robił coś wokół filmu, czy reżyserował, czy grał. A niech robi to, co chce" - tak na ten temat mówiła Bachleda-Curuś w rozmowie z "Życiem na gorąco" z 2022 roku. Warto wspomnieć, że Henry Tadeusz świetnie mówi po angielsku, a jak z kolei radził sobie z polskim? "Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis" - dodała aktorka.