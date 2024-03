W marcu 2022 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel podali do publicznej wiadomości informację o rozstaniu, a kilka miesięcy później aktorka potwierdziła, że jest w związku z Maciejem Kurzajewskim. Przez ten czas była para prowadzących "Pytania na śniadanie" niemal bez przerwy była na językach wszystkich. Cichopek i Kurzajewski 21 marca ruszyli z autorskim podcastem zatytułowanym "Serio?", w którym opowiedzieli o tym, co działo się w ich życiu przez ostatnie dwa lata. Aktorka po raz pierwszy nawiązała do głośnej wizyty byłego męża w programie "Miasto kobiet".

Katarzyna Cichopek ostro o "Mieście kobiet". Nie gryzła się w język

Gdy Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek poinformowali o rozstaniu, początkowo szczegóły rozpadu ich związku owiane były tajemnicą. Miesiąc po ogłoszeniu wiadomości o rozwodzie tancerz udzielił jednak Aleksandrze Kwaśniewskiej wywiadu w programie "Miasto kobiet". Opowiadał nie tylko o własnych odczuciach w związku z całą sytuacją, ale wyjawił też m.in., że aktorka spotyka się z innym mężczyzną. - Moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła o więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię - opowiadał.

Katarzyna Cichopek w pierwszym odcinku podcastu "Serio?" postanowiła odnieść się do tej sytuacji. Gościem programu był motywator i trener mentalny Jakub B. Bączek, który niedawno dokonał coming outu. Aktorka zauważyła, że został skrytykowany przez środowisko LGBTQ+ za to, że tak długo zwlekał z decyzją o mówieniu otwarcie o swojej orientacji. Cichopek uważa, że padła ofiarą podobnej sytuacji. - Było przygotowanie na: będzie bicie, i to od ludzi z twojej społeczności – powiedziała.

Ja wiem, o czym mówię, bo największy hejt, jaki ja zebrałam, to od kobiet. Z "Miasta kobiet". Na kanale kobiecym. O co chodzi? Jak tak w ogóle można?!

Aleksandra Kwaśniewska tłumaczyła się z wywiadu z Marcinem Hakielem

Aleksandra Kwaśniewska także przez internautów była mocno krytykowana za wspomnianą rozmowę z Marcinem Hakielem. Negatywne komentarze dotyczyły przede wszystkim faktu, że wywiad został przeprowadzony tak szybko po ogłoszeniu rozstania przez parę, a w dodatku poruszono w nim bardzo osobiste kwestie. "To jest relacja gościa i jego decyzja, jak o niej opowiada. Jeśli ktoś chce powiedzieć, że w swoim związku został zraniony/oszukany/porzucony, to zawsze może to powiedzieć, bo to jego związek, ale to nie znaczy, że po to się spotkaliśmy. Ja nikogo za język nie ciągnę. To kompletnie nie mój rodzaj rozrywki" - tłumaczyła się później Kwaśniewska. Skontaktowaliśmy się z byłą prowadzącą "Miasta kobiet" z prośbą o komentarz do słów Katarzyny Cichopek, jednak do momentu publikacji artykułu nie dostaliśmy odpowiedzi.