Zazwyczaj show-biznesowe rauty służą gwiazdom do pochwalenia się swoimi ciekawymi stylizacjami, które przyciągają uwagę. Wydawałoby się, że początek wiosny to świetna okazja, by po zimie zabawić się kolorami. W czwartkowy wieczór w warszawskiej Kinotece odbyła się premiera nowego serialu Playera pt: "Klara". W rolę tytułowej bohaterki wciela się Izabela Kuna, a oprócz niej w produkcji możemy zobaczyć m.in. Katarzynę Warnkę, Adama Woronowicza i Piotra Adamczyka. Jak można było się spodziewać, wszyscy wymienieni pojawili się na czerwonym dywanie. Nie wiadomo czy wcześniej się zmówili, ale każdy z nich ubrał się na czarno, jakby nie był zadowolony z dzieła, które ma promować, albo był wyjątkowo przybity. A to przecież nie stypa. Tak nudno już dawno nie było. Nawet goście imprezy niezwiązani serialem, poszli tym samym tropem, co oni.

Gwiazdy na premierze serialu "Klara"

Trzeba przyznać, że wszyscy, którzy przyszli na premierę serialu "Klara", ubrali się modnie. Jednak nie ma wątpliwości, że przez ich niespotykaną raczej w show-biznesie zachowawczość, impreza nowej produkcji Playera zapisze się w pamięci gapiów, jako ta najczarniejsza w historii. Izabela Kuna by uczcić swoją bohaterkę, założyła czarną maksi suknię z łezką. Gdyby skończyło się na tej jednej ciemnej stylizacji, byłoby w punkt. Tymczasem druga znana aktorka, również założyła czarną sukienkę - z tym, że na cienkich ramiączkach. Wprawdzie na odkryte ramiona założyła bolerko, ale tu aż się prosi, by było kolorowe, a nie w kolorze całości. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Nie lepiej było z Karoliną Gorczycą i Magdaleną Stużyńską, które również nie zdecydowały się na nic kolorowego. A może po prostu tym razem taki był dress code? Więcej zdjęć z premiery "Klary" znajdziesz w galerii na górze strony.

Katarzyna Warnke i Izabela Kuna na premierze 'Klary'. Fot. Kapif.pl

O czym jest serial "Klara"?

Serial "Klara" to opowieść na podstawie książki Izabeli Kuny pod tym samym tytułem. "Klara nie ma męża ani dzieci. Za to ma prawie czterdzieści lat, narzekającą mamusię i żonatego kochanka. Wciąż się odgraża, że umrze, kłóci się z matką, odchodzi i wraca do swego Aleksa, upija się, czym popadnie, z przyjaciółką Wronką" - można przeczytać w opisie książki, którą zainspirował się Player. A że temat przyjaźni damsko-damskiej jest bliski Katarzynie Warnke, mówiła nam, że praca z Izabelą Kuną sprawiła jej wiele radości. W "Klarze" wciela się bowiem w najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki. - Zastanawiam się, czy przyjaźń, czy miłość jest ważniejsza? I muszę przyznać, że zdarzało mi się żyć bez romantycznej miłości, ale bez przyjaźni - nie. To jest moja bezpieczna przystań, lustro, w którym się przeglądam. Przyjaźnie z kobietami są dla mnie szczególnie ważne - mówiła kilka miesięcy temu Plotkowi.