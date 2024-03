Reprezentacja Polski w piłce nożnej może teraz w końcu udowodnić, że powinna pojawić się na Euro 2024. Eliminacje do ważnego turnieju w jej wykonaniu nie należały do udanych. Drużyna, w której kapitanem od lat jest Robert Lewandowski, pojawiła się na Stadionie Narodowym. Nie zabrakło oczywiście celebrytów, którzy kibicują reprezentacji, mając nadzieję na awans do kolejnego etapu. Zobaczcie, kto wspierał drużynę narodową.

Majdanowie nie zapomnieli o reprezentacji. "Lewa" jak zawsze na trybunach

Radosław Majdan rozegrał w swojej zawodowej karierze siedem meczów w reprezentacji Polski. Były bramkarz postanowił pokazać wsparcie dla młodszych kolegów, którzy mają przed sobą ważne zadanie. W poście na Instagramie Małgorzaty Rozenek-Majdan pojawiło się zdjęcie, na którym Majdan pozował z ukochaną w biało-czerwonych koszulkach - celebrytka miała nawet dedykowany t-shirt ze swoimi nazwiskami. "Przed i po, mamy nadzieję" napisała gwiazda. Widać, że małżeństwo zaangażowało się w kibicowanie. Anna Lewandowska nie zapomniała o wsparciu dla ukochanego, który jest kluczowym zawodnikiem reprezentacji. Trenerka pojawiła się na meczu reprezentacji Polski w modnej stylizacji, a u jej boku nie zabrakło jednej z córek - Klara. Tym razem dziewczynka miała bardzo ważną rolę - wyprowadziła tatę na murawę.

Nie zabrakło żon piłkarzy. Była Grosicka, kibicowała Marina

Na trybunach stadionu w trakcie meczu nie zabrakło ukochanych piłkarzy, które chętnie pokazują, jak wspierają reprezentację. Tym razem w wyjściowym składzie zabrakło Kamila Grosickiego, ale zawodnik Pogoni Szczecin mógł liczyć na wsparcie żony. Dominika Grosicka dodała zdjęcie z córką ze stadionu z hasztagiem, który oczywiście informował o wsparciu dla polskiej drużyny narodowej. Okazuje się, że mecz z trybun ogląda także Marina - żona Wojciecha Szczęsnego. Niedawno piosenkarka informowała, że jest w ciąży, a pierwsze miesiące były dla niej trudne. Dodała jednak krótką relację w formie wideo na Instagramie, na której widać na boisku radość z gola, którą również wyraziła wokalistka.