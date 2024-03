Michał Wiśniewski to niekwestionowany gwiazdor przełomu XX i XXI wieku. Choć śpiewał w zespole Ich Troje, można uznać, że był on jeden i pozostali, gdyż to właśnie piosenkarz stał się czerwonowłosą ikoną. W swoich najlepszych latach zarabiał krocie, ale to nie wystarczyło na pokrycie wszystkich zachcianek wokalisty. Pożyczka w SKOK Wołomin kosztuje go obecnie sporo nerwów, a może także wolność. Tymczasem wyszły na jaw nowe fakty w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wiśniewski o nieprawomocnym wyroku. "Czuję się niewinny"

Michał Wiśniewski może trafić za kratki. Kolejne szokujące informacje w sprawie pożyczki

Niedawno gwiazdor usłyszał wyrok skazujący go na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Wiśniewski złożył w sprawie apelację i czeka na pozytywne dla niego rozstrzygnięcie - uniewinnienie. Sprawa pożyczki w SKOK Wołomin ciągnie się już od jakiegoś czasu, ale końca nie widać. Piosenkarz miał wyłudzić aż 2,8 miliona pożyczki.

Teraz okazuje się, że problemy pojawiły się już przy pierwszej racie, której Wiśniewski nie spłacił w terminie. Poprosił o rozłożenie rat, ale miesięczny przelew miał opiewać na kwotę 45.827,11 zł. To nie koniec rewelacji. Wydało się, że część zobowiązań gwiazdora spłaciła jego ówczesna żona, Anna Świątczak, która wzięła na to pożyczkę w... SKOK-u Wołomin. Kobieta otrzymała z tego tytułu 1,8 miliona zł. To oznacza, że pożyczkodawca sam siebie spłacał. Ponoć miało to wynikać z reklamowania instytucji przez piosenkarza oraz jego występów na wydarzeniach firmowych.

Michał Wiśniewski jest niewinny. Tak twierdzi jego obrona

Jak się okazje, portal Świat Gwiazd dotarł do złożonej przez obronę Wiśniewskiego apelacji, w której domagają się uniewinnienia. Według tego, co znajduje się w piśmie, nie ma mowy o wyłudzeniu, gdyż swoje zobowiązania piosenkarz spłacał terminowo. - Fakt terminowego regulowania wszystkich swoich zobowiązań (...) bezapelacyjnie świadczą o tym, że w chwili wypełniania kwestionariusza wywiadu pożyczkowego oraz zawierania umowy ze SKOK w Wołominie, oskarżony miał uzasadnione przypuszczenie, że będzie (...) regulować raty spłaty pożyczki - podkreśla obrona.

Michał Wiśniewski Michał Wiśniewski, Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl