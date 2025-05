Anna Lewandowska ma bardzo napięty grafik, w związku z czym często podróżuje. Kiedy jest w Polsce, to zatrzymuje się w ich luksusowym mieszkaniu. Trenerka jednak stara się co jakiś czas wyskoczyć do rodzinnego domu. Zobaczcie, w jakich warunkach dorastała. Jest sielsko!

Anna Lewandowska pokazała swój rodzinny dom. Uwagę zwraca piękny ogród

Anna Lewandowska w jeden z wolnych weekendów w 2024 roku odwiedziła swoją mamę w Polsce. Trenerka celebruje czas spędzony z rodziną. "To była fajna, rodzinna niedziela. Zawsze doceniam ten czas. Bo co w dzisiejszym życiu może być ważniejsze niż rodzina i zdrowie!" - napisała na Instagramie. Anna Lewandowska dodała ujęcie z mamą oraz córkami. Pokazała także dom swojej mamy, Marii Stachurskiej, gdzie się wychowała. Posiadłość jest wyjątkowo urokliwa. Otoczony zielenią dom został zaprojektowany w stylu angielskim i ma duże okna, która wpuszczają do wnętrza bardzo dużo światła. "Dom jak z obrazka. Mój wymarzony" - napisała jedna z internautek. "Tak się wychowałam" - odpowiedziała Lewandowska. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii:

Anna Lewandowska mówi, że dorastała w biedzie. "Pamiętam taką sytuację, gdy mama rozpłakała się w sklepie na widok pomarańczy"