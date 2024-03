Anna i Robert Lewandowscy niedawno przylecieli do Polski i przebywają obecnie w Warszawie. W czwartek na Stadionie Narodowym piłkarz zagra w meczu z Estonią o awans do Euro 2024. Wizyta w stolicy to dla trenerki idealna okazja do nadrobienia zaległości biznesowych i towarzyskich. Celebrytka pojawiła się m.in. na evencie, podczas którego promowała własną markę kosmetyczną. Anna Lewandowska ma bardzo napięty grafik. Trudno się dziwić, ma małe dzieci i pod sobą kilka firm. Chwile wytchnienia są przez "Lewą" wyjątkowo celebrowane, bo zdarzają się niezwykle rzadko. Jakiś czas temu celebrytka odwiedziła swój rodzinny dom. Zobaczcie, gdzie dorastała.

Anna Lewandowska pokazała swój rodzinny dom. Uwagę zwraca piękny ogród

Anna Lewandowska w jeden z wolnych weekendów odwiedziła swoją mamę w Polsce. Trenerka celebruje czas spędzony z rodziną. "To była fajna, rodzinna niedziela. Zawsze doceniam ten czas. Bo co w dzisiejszym życiu może być ważniejsze niż rodzina i zdrowie!" - napisała na Instagramie. Anna Lewandowska pokazała ujęcie z mamą i córki. Pokazała także dom swojej mamy, Marii Stachurskiej, gdzie się wychowała. Posiadłość jest wyjątkowo urokliwa. Otoczony zielenią dom został zaprojektowany w stylu angielskim i ma duże okna, która wpuszczają do wnętrza bardzo dużo światła. "Dom jak z obrazka. Mój wymarzony" - napisała jedna z internautek. "Tak się wychowałam" - odpowiedziała Lewandowska.

