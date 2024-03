Viki Gabor stała się wielką gwiazdą - wszystko dzięki wygranej w "The Voice Kids" i zwycięstwie na Eurowizji Junior w 2019 roku. 16-latka jest niewątpliwie niezwykle rozchwytywana i angażowana w wiele medialnych projektów, a jej poczynania w sieci śledzą setki tysięcy osób. Tym razem Gabor nie wytrzymała i postanowiła odpowiedzieć jednemu z internatów na wymowny komentarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Na jakie przyjemności pozwala sobie Viki Gabor? Nie da się tego kupić

Viki Gabor nawracana przez internautę. Nie pozostawiła tego bez odpowiedzi

Wielu zauważyło, że Viki Gabor znacząco zmieniła swój wygląd, a w tym roku skończy dopiero 17 lat. Internauci śledzą każdy jej krok i często komentują to, jaki ma obecnie wizerunek. Takie wypowiedzi jak "Nie poznałam" czy "Komicznie wyglądasz" są na początku dziennym i otrzymują wiele polubień. Pod nowym zdjęciem gwiazdy znalazł się jednak ktoś, kto podszedł do sprawy w inny sposób i postanowił...nawrócić nastolatkę. "Błagam cię Boże, daj jej swojego blasku i nawróć to dziecko. Szatan porywa nasze dzieci. Makijaż zakrywa dusze człowieka i diabeł się cieszy" napisał tajemniczy użytkownik. Viki postanowiła szybko zareagować i skwitowała wypowiedź internauty w swoim stylu.

Weź się ogarnij, mordo

- odpisała.

Viki Gabor zaprasza na wspólny obóz. Choć za długo jej tam nie będzie

Piosenkarka na co dzień jest bardzo zajęta - koncertuje, angażowana jest w reklamy, a także wypuszcza imienne gadżety. Tym razem postanowiła zorganizować coś dla fanów, którzy mają ochotę się z nią spotkać. Chodzi o ofertę wakacyjnegoobozu, do którego obecnie się przygotowuje. "Mega się cieszę, że mogę was zaprosić na moje Viki Gabor Campy 2024. Czeka nas wiele wspólnych atrakcji. Wszyscy uczestnicy otrzymają ode mnie wyjątkowy, limitowany prezent" napisała na Instagramie. Turnusy są jednak zaskakująco krótkie - pięć lub sześć dni. Cena takich wakacji to 1989 do 2148 złotych - w zależności od długości pobytu, co przekłada się na 360 złotych za dobę. W tej kwocie mamy zakwaterowanie i wyżywanie, ale dojazd do hotelu w Wielkopolsce trzeba zorganizować samemu. Jak się okazuje, Viki będzie na obozie tylko przez dwa dni i to w konkretnych godzinach.

Viki Gabor Viki Gabor, Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl