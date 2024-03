Pierścionek zaręczynowy księżnej Diany owiany jest legendą i okrzyknięty symbolem niezgody małżeńskiej. Mówiono o klątwie związanej z zerwaniem z tradycją, która towarzyszyła wyborowi świecidełka. Mimo to książę William nie patrząc na przesądy, podarował go księżnej Kate, w dniu, w którym zgodziła się zostać jego żoną. A że ostatnio przedłużająca się nieobecność Middleton przyczyniła się do powstania wielu, czasem absurdalnych, teorii spiskowych, na tapet wrócił temat słynnego pierścionka teściowej. Są osoby, które uważają, że jej pierścionek przynosi pecha i to, co ostatnio dzieje się z żoną następcy tronu, to efekt kosztowności po Dianie. Atmosferę podgrzewa fakt, że tuż po zniknięciu księżnej, pod pałacem Buckingham widziane były karetki. Oficjalnie mówiono o planowanej operacji księżnej, ale dla wielu to, co się działo w kolejnych tygodniach, przestaje się kleić.

Historia pierścionka zaręczynowego księżnej Diany, który dostała księżna Kate

Pierścionek zaręczynowy księżnej Diany, który w 1981 roku podarował jej król Karol, to 12-karatowy cejloński szafir osadzony w 18-karatowym białym złocie, w otoczeniu 14 diamentów. Jego wartość była wówczas równa 28 tysiącom funtów. Co ciekawe, nie został wykonany na zamówienie - jak nakazywała tradycja - a wybrany z katalogu u jubilera. Dotychczas w rodzinie królewskiej pierścionki zaręczynowe robiono według pewnego wzoru. Diana była pierwszą kobietą, która nie zwracała na to uwagi. Ponoć wielu członków rodziny Królewskiej uznawało to za zniewagę. Leslie Field, aktorka książki o królewskich klejnotach wyjawiła, że królowa ludzkich serc zdecydowała się na niego, bo przypominał jej pierścionek matki. "Diana powiedziała, że chciałaby coś z szafirem, bo po prostu je lubiła. Ktoś zmyślił historię, że wybrała największy, ale mi powiedziała, że ten nie był największy, tylko najładniejszy" - pisała ekspertka w swojej publikacji. Jakby nie było, po latach pisano, że rozwód z Karolem to efekt klątwy przodków Windsorów za złamanie rodzinnej tradycji.

Kate jest ofiarą pierścionka od Williama?

To, co w ostatnich tygodniach dzieje się wokół księżnej Kate, sprawia, że niektórzy zaczynają się zastanawiać, czy może w przesądach nie ma ziarna prawdy i czy może rzeczywiście słynny szafirowy pierścionek, nie przynosi pecha kobietom w rodzinie królewskiej. Póki co jakiś czas temu informowano, że księżna Kate wróci do swoich obowiązków w okolicach Wielkanocy. Jednak pierwszym potwierdzonym publicznym wydarzeniem były obchody "Trooping the Colour" 8 czerwca. Dzień później okazało się, że informacja o tym, że Kate Middleton zjawi się na tych uroczystościach, zniknęła ze strony internetowej Ministerstwa Obrony. To powoduje tylko, że teorie spiskowe, czy plotki o klątwie pierścionka przybierają na sile i niepokoją coraz bardziej. Co tak naprawdę się z nią dzieje?

