Anna i Robert Lewandowscy na co dzień mieszkają w domu pod Barceloną ze względu na klub, w którym gra piłkarz. Trenerka nie ukrywała, że bardzo cieszyła się z przeprowadzki do słonecznej Hiszpanii. Raz na jakiś czas słynna para odwiedza Polskę przy okazji rodzinnych spotkań czy obowiązków zawodowych, gdzie mogą zatrzymać się w luksusowym apartamencie. 21 marca Robert Lewandowski zagra w meczu Polska - Estonia o awans na Euro 2024. Anna Lewandowska również od rana działa, co relacjonuje na Instagramie. Najpierw udzieliła wywiadu, a później pojawiła się evencie, aby promować własną markę kosmetyczną. Jak zwykle zadbała o modne stylizacje.

Anna Lewandowska w Warszawie. Po wywiadzie pognała na event

Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie z warszawskiego apartamentu i zaprezentowała pierwszy strój. Miała na sobie szarą sukienkę, ciemne rajstopy, brązowe buty w militarnym stylu oraz hit sezonu - oversize'ową kurtkę bomberkę. Dobrała do tego czarną, skórzaną torebkę. Kurtkę zamieniła później na krótką marynarkę. Pierwszym punktem dnia był wywiad w programie "Onet Rano", w którym opowiedziała o nowym projekcie. Wspólnie z dr Tomaszem Rożkiem startują z akcją "Sport. To Lubię", która ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i ich rodziców. Później udała się do radia, aby znów porozmawiać o tym temacie.

Anna Lewandowska w Warszawie fot. Instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska na evencie marki kosmetycznej. Skórzana marynarka grała pierwsze skrzypce

Następnie Anna Lewandowska pojawiła się na evencie marki kosmetycznej. Nie bez powodu - w końcu sama jest właścicielką jednej z nich. Widzimy, że przebrała się na tę okazję w jasne, rozszerzane jeansy i skórzaną marynarkę w brązowym kolorze, pod którą miała czarny top odsłaniający brzuch. Dobrała do tego czarne botki na obcasie. Jeśli chodzi o fryzurę, postawiła na proste, wymodelowane włosy z przedziałkiem na środku. W kwestii makijażu jedynie lekko podkreśliła urodę. Jak wam się podoba? Zdjęcia Anny Lewandowskiej z eventu marki kosmetycznej znajdziecie w galerii na górze strony.