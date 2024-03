Marianna i Łukasz Schreiberowie przez lata tworzyli związek. Polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz uczestniczka gali freak fightowej Clout MMA niedawno się rozstali. Mąż celebrytki poinformował w jednym z wywiadów, że prowadzi rozmowy na temat separacji. Sama Marianna przyznała, że informacja o zakończeniu związku dotarła do niej właśnie z mediów. "Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety. (...) Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz - rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam" - napisała Schreiber w serwisie X. Niedawno polityk wziął udział w wywiadzie dla Radia ZET. Jego żona zareagowała.

Marianna Schreiber odwołała się do słów męża. "Nie musisz niczego udowadniać"

Marianna Schreiber obecnie przebywa na wakacjach w Tajlandii. Zabrała ze sobą córkę. Jak sama twierdzi, wyjechała za granicę, aby odpocząć od nagonki w mediach. Niestety, nie udało się. Słowa Łukasza Schreibera w wywiadzie dla Radia ZET jej nie ominęły. Postanowiła odnieść się do tego w mediach społecznościowych. Na Instagramie zorganizowała Q&A. Podkreśliła, że dostała na ten temat dużo wiadomości. Marianna dodała, że otrzymała ogromne wsparcie od osób, które ją znają.

Od wczoraj dostałam kilka wiadomości (...). 'Marianna, przecież my wiemy. Nie musisz niczego nikomu udowadniać'. Z mojej strony mogę powiedzieć tyle: chyba nikt nie zna mojego męża tak dobrze jak ja. Dlatego, że to taka mojej córeczki, zamknę usta w tej sprawie

- napisała na Instagramie. Dodała, że nie chce komentować całej sytuacji. Była zawiedziona, że sprawy związane z jej mężem dotarły do niej na wakacjach. - To jest jakiś koszmar - podkreśliła. Odpowiedziała również na pytania dotyczące córki. Przyznała, że w wychowaniu dziewczynki na co dzień pomaga jej mama. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Łukasz Schreiber w wywiadzie dla Radia ZET. Unikał tematu byłej żony

W wywiadzie dla Radia ZET Łukasz Schreiber nie chciał wypowiadać się na temat żony. Polityk otrzymał pytanie - co jest dla niego ważniejsze: rodzina czy polityka? Dyplomatyczna odpowiedź nie zadowoliła jednak dziennikarki. Została poruszona kwestia separacji. - Wie pani doskonale z jakiego powodu to się bierze. Całe moje życie przez ostatnie 2,5 roku media sprowadziły do poziomu 'Big Brothera'. Ja cały czas milczałem, milczę, nie komentuję, nie oceniam. Natomiast to był krótki, dość suchy komunikat - nie szczędził słów Schreiber. To jednak nie wszystko. Dalszą część wywiadu i słowa Łukasza Schreibera na temat Marianny znajdziecie TUTAJ.