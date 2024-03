Kinga Rusin to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych dziennikarek w świecie polskiego show-biznesu. Od początku kariery cechował ją profesjonalizm. Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola prowadzącej "Dzień dobry TVN" telewizji TVN. To właśnie wtedy Kingę Rusin oglądało naprawdę wiele osób, co przełożyło się na sporą liczbę obserwujących w mediach społecznościowych. Poza udanym życiem zawodowym dziennikarka nie może także narzekać na sprawy prywatne. Od lat związana jest z Markiem Kujawą. Para tworzy wyjątkowo zgrany duet.

Kinga Rusin i Marek Kujawa poznali się w czasie podróży. Obaj dzielą tą samą pasję

Nie jest tajemnicą, że jedną z największych pasji Kingi Rusin są podróże. Dziennikarka chętnie odwiedza najdalsze zakątki świata i chętnie relacjonuje swoje wyprawy w sieci. Jej instagramowe konto pełne jest zapierających dech w piersiach widoków. Nic więc dziwnego, że swojego obecnego wybranka dziennikarka poznała w takich właśnie okolicznościach. Do pierwszego spotkania doszło w 2010 roku na malowniczym Rodos. "To był wrzesień, pusto na plaży, bardzo dużo panów, bardzo mało pań. Dosyć szybko zyskałyśmy grono kolegów, wśród nich był Marek. Zwróciłam na niego uwagę, bo potraktował mnie nietypowo, tak trochę chłodno, a zupełnie czego innego oczekiwałam" - zdradziła Kinga Rusin w rozmowie z "Galą".

Nasze podróże łączą pracę z poznawaniem niesamowitych miejsc, do których przyjeżdżamy. Nie są to wizyty w lokalnych hotelach. Chcemy 'smakować' każdy kraj, poczuć jego klimat, poeksplorować, czasami nawet dłużej pomieszkać. Zawsze marzyłam o takiej właśnie formie poznawania świata, ale z wielu powodów nie było to kiedyś możliwe. Teraz mogę spełniać swoje marzenia i czuję się tak, jakbym otworzyła zupełnie nowy rozdział życia - wyczytaliśmy słowa Kingi Rusin na łamach portalu Viva!

Kingę Rusin i Marka Kujawę połączył podobny światopogląd. Teraz nie wyobrażają sobie życia bez siebie

W jednym z wywiadów Kinga Rusin wyznała, że Marek Kujawa wywarł pozytywny wpływ nie tylko na nią, ale również na jej córki. "Zmienił moje życie o 180 stopni. Pokazał nie tylko mi, ale z czego się najbardziej cieszę, moim córkom, na czym polega partnerstwo" - zdradziła dziennikarka w rozmowie z "Vivą!". A co z kłótniami? W życiu byłej prowadzącej "Dzień dobry TVN" nie ma na nie miejsca. "Nie kłócimy się. Oboje jesteśmy bardzo temperamentni, mamy bardzo mocne charaktery. Marek mnie nauczył – jest zawodowym negocjatorem – używania argumentów nawet wtedy, gdy emocje szaleją. Nigdy nie używamy skrajnych słów, których później byśmy żałowali" - dodała Rusin.

