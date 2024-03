Magda Narożna poinformowała niedawno fanów o swoich problemach zdrowotnych. Liderka zespołu Piękni i Młodzi przyznała, że nie czuje się najlepiej i musi zadbać o swoje zdrowie psychiczne, jak i fizycznie. 20 marca przeszła operację, jednak nie ujawniła, co jej dokładnie dolega. - Strasznie mnie boli po cięciu - mówiła tuż po zabiegu. Kilka godzin później uspokoiła fanów, że powoli wraca do siebie. "Kochani. Dziękuję za wasze wsparcie! Czuję się coraz lepiej i zamierzam szybko wrócić do pełnej sprawności. Tymczasem całuję was mocno. Dbajcie o siebie!" - czytamy na jej Instagramie.

Magda Narożna wylądowała w szpitalu. Jest po operacji. "Strasznie mnie boli"

Jeszcze przed zabiegiem Narożna informowała obserwatorów o złym stanie zdrowia. Przyznała także, że przejście operacji kosztuje ją sporo nerwów. - Jestem taka jakaś rozbita. Za dużo się przejmuję tym, co się będzie działo. I uwaga, ja nie chcę tutaj robić żadnej sensacji. Czeka mnie operacja i bardzo się nią stresuję - mówiła na jednym z instagramowych nagrań. Gwiazda disco-polo zaapelowała tym samym do swoich fanów, aby zadbali o swoje zdrowie. - Chcę wam tylko powiedzieć, żebyście dbali o siebie, przede wszystkim o zdrowie psychiczne, bo mnie ostatnie lata wykończyły tak bardzo i ten stres tak mi dał popalić, że teraz niestety muszę podreperować swoje zdrowie - informowała. Choć nie wiemy, co dokładnie dolega Narożnej, piosenkarka ujawniła, że dolegliwości w swoim ciele znalazła dzięki aktywności fizycznej. - Dzięki temu, że uprawiam sport, odkryłam to, co się u mnie dzieje i jestem wdzięczna za to - mówiła.

Fani Magdy Narożnej życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia

Pod postem ze zdjęciem Narożnej ze szpitala aż zaroiło się od komentarzy fanów życzących jej szybkiego powrotu do zdrowia. "Dużo zdrówka! Zdrowia i też jak najwięcej uśmiechu", "Zdrówka, kochana! Wracaj, ściskam mocno, buziaczki", "Zdrowia! Tulę do serduszka" - czytamy. Przypominamy, że w ostatnim czasie było dość głośno o publicznych przeprosinach byłego męża Narożnej. Piosenkarka dość ostro zareagowała na jego słowa.

