W ramach opisywanej przez Onet operacji specjalnej CBA o kryptonimie "Vampiryna", przesłuchano rozmowy prezesa Orlenu Daniela Obajtka, a także członka zarządu spółki Adama Buraka, który odpowiadał za marketing i komunikację. Na jaw wyszła szokująca kwota, którą Orlen obiecał Jackowi Kurskiemu na promocję filmu "Zenek" o gwieździe disco polo. Wszystko działo się w czasie pandemii koronawirusa. Poznajcie szczegóły.

Orlen przekazał prawie pół miliona na promocję "Zenka". Mogło dojść do popełnienia przestępstwa

Zenek Martyniuk mógł liczyć na występy niemal na każdej organizowanej przez stację imprezie. W 2019 roku telewizja publiczna zaangażowała się w produkcję filmu biograficznego na temat muzyka. Premiera odbyła się już w lutym 2020 roku. Rozmowy na temat próśb o finansowe wsparcie Orlenu w promocję filmu CBA odnotowało dwa miesiące później. Z fragmentów przytoczonych przez Onet wynika, że ani Adam Burak, ani angażowani w sprawę dyrektorzy nie byli z tego zadowoleni. Mimo to Burak dzwonił i próbował ich przekonać, żeby dofinansowali "Zenka". Ostatecznie Orlen przekazał na promocję filmu 438 tys. 835 zł. Te pieniądze oficjalnie miały być przeznaczone na "działania antenowe sponsoring i reklamę". Dołożyła się też należąca do koncernu Energa - przeznaczyła dla TVP 158 tys. 225 zł. Warto podkreślić, że tak ogromne pieniądze zostały przekazane na promocję "Zenka" w czasie, gdy panował kryzys w ochronie zdrowia związany z pandemią koronawirusa. Z raportu CBA cytowanego przez Onet wynika, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

W ramach prowadzonej SOR "Vampiryna" ustalono, iż mogło dojść do popełnienia przestępstwa niegospodarności, nadużycia zaufania oraz działania na szkodę spółki przez Wiceprezesa Zarządu PKN Orlen S.A. - Adama Buraka podczas sponsoringu filmu pt. "Zenek" dla Telewizji Polskiej S.A. w kwocie 900.000 PLN. W toku stosowania kontroli operacyjnych zarejestrowano rozmowy, z których wynika, że kwota 900.000 PLN miała zostać podzielona przez Adama Buraka na inne spółki zależne od PKN Orlen S.A. w taki sposób, aby wartość udzielonego sponsoringu nie przekroczyła pół miliona złotych przez żadną ze spółek.

"Powyższe zachowanie miało na celu uniknięcie konieczności uzyskania zgody rady nadzorczej na sponsoring przekraczający ww. kwotę. [...] Należy podkreślić, że przedmiotowy sponsoring został narzucony firmie PKN Orlen S.A. oraz spółkom zależnym od PKN Orlen S.A. 'z zewnątrz' i nie miał żadnego związku z rzeczywistą polityką marketingową spółki" - czytamy.

"Zenka" można obejrzeć na platformach streamingowych

Film "Zenek" z Krzysztofem Czeczotem w roli głównej obecnie można obejrzeć w serwisie streamingowym TVP za opłatą 9,99 zł. Chociaż Adam Burak obiecywał, że przed emisją na platformie pojawi się informacja o mecenacie spółek skarbu państwa, nie pojawiają się żadne wzmianki o dofinansowaniu przez Orlen czy Energę. Film dostępny jest również na Netfliksie.