W 2010 roku Kamil Bednarek wziął udział w programie talent show w telewizji TVN "Mam talent!". Tam został natychmiast zauważony i doceniony przez jurorów: Kubę Wojewódzkiego, Agnieszkę Chylińską i Małgorzatę Foremniak. Jego charakterystyczny, charyzmatyczny i bardzo stylowy głos powalił widzów na kolana, którzy od początku wróżyli mu dużą karierę.

Pamiętacie występ Kamila Bednarka w "Mam talent!"? Powalił widzów, a przegrał z kretesem

W mediach społecznościowych "Mam talent!" udostępniono filmik z przesłuchań Kamila Bednarka. Komentarze fanów jednoznacznie wskazują, jak bardzo udało mu się poruszyć Polaków. "Za każdym razem mam ciary, jak go słucham", "I tak czaruje do dziś, i kołysze w rytmie reggae", "Od tamtego występu do dziś jestem fanką Kamila. Jak dobrze liczę, to już 14 lat?", "Bałam się wtedy, że show-biznes go zje i wypluje. Powodzenia dalej, Kamil!" - czytamy. Kamil Bednarek w "Mam talent" był o krok od zgarnięcia 300 tysięcy złotych, jednak decyzją widzów główną nagrodę wygrała wówczas 11-letnia Magda Welc. Od czasu telewizyjnego występu w 2010 roku Bednarek wydał łącznie cztery studyjne albumy. Od wzięcia udziału w show wokalista także sporo się zmienił. Jego aktualne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Nowe odcinki "Mam talent!" zbierają mieszane recenzje widzów

Niedawno program "Mam talent!" powrócił na antenę po półtorarocznej nieobecności. Premierowy odcinek 15. sezonu został wyemitowany na początku marca i podzielił widzów. "Fantastyczna ta edycja, brawo!", "Dobra zmiana, jestem pozytywnie zaskoczona", "Zaskakująca zmiana, lecz zdecydowanie na plus. Ogląda się bez nudy. Niekiedy trzeba dać innym szansę i komentować dopiero po obejrzeniu" - pisali entuzjaści odświeżonej wersji talent show. Znaleźli się jednak także ci, którzy krytycznie podeszli do składu jurorów. "Jury ok, ale za kulisami mega drętwo", "Jakoś nie mam przekonania. Wolę sobie puścić coś innego", "Prowadzący żenada","Nie mam przekonania do prowadzących. Kiedyś to było..." - narzekali. Oglądacie nowe odcinki "Mam talent!"?

