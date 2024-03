Aleksandra Żebrowska to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Największą rozpoznawalność przyniosło jej publikowanie często kontrowersyjnych treści o dość niecodziennym charakterze. Żona Michała Żebrowskiego nie stroni od pokazywania jak siedzi na toalecie, prezentuje też kulisy macierzyństwa bez jego lukrowania. Wielokrotnie udowodniła, że ma poczucie humoru i potrafi się z siebie śmiać. Celebrytka ma całkiem sporą rzeszę fanów, ale również nie brakuje osób krytykujących jej działania. Tym razem Żebrowską naszło na wspomnienia. Influencerka do zdjęcia dodała mocny opis.

Aleksandra Żebrowska znów zdobyła się na mocny komentarz. Przesadziła?

Tym razem na instagramowym koncie Aleksandry Żebrowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Influencerka opublikowała archiwalne zdjęcie, do którego zapozowała będąc w ciąży. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie opis. Padły wyjątkowo mocne słowa. Najbardziej zaskakuje jedno z nich. Żona popularnego aktora nie bała się go użyć. "Z pasożytem, @doctorashtanga" - podpisała fotografię Żebrowska. Sformułowanie wywołało w sieci niemałe poruszenie. Internauci niemal natychmiast zaczęli zamieszczać komentarze, w których wyjawili, co sądzą. "Jak osoba niby wyedukowana może nie wiedzieć co to jest pasożyt i w taki sposób mówić o potomstwie tego samego gatunku" - napisała jedna z kobiet. "A dlaczego w ten sposób, że pasożyt?" - wtrąciła kolejna. "Ginekolog wypowiada się na temat dziecka w brzuchu jako pasożyt i trzeba jeszcze ją w tym wspierać. Kłamstwo powiedziane kilka razy staje się prawdą czy jak? Nazywajmy rzeczy po imieniu, otwierajmy oczy!" - napisała inna instagramerka.

Aleksandra Żebrowska nie zważa na krytykę. Robi swoje

Aleksandra Żebrowska zdaje się nie przejmować opiniami na swój temat i wygląda na to, że ponad wszystko stawia na życie w zgodzie z własnymi wartościami. Trzeba przyznać, że to bardzo zdrowe podejście. Nie od dziś wiadomo, że każdego nie da się zadowolić. Prywatnie influencerka doskonale odnajduje się u boku swojego męża, Michała Żebrowskiego i od lat tworzy z nim szczęśliwy związek. Świadczą o tym chociażby zamieszczane w mediach społecznościowych treści.

Aleksandra Żebrowska, Michał Żebrowski fot. Instagram @olazebrowska