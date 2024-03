Katarzyna Łaska jest aktorką musicalową, znaną z "Chicago" czy "Les Miserables". Ma na koncie też epizodyczne role w serialach, takich jak "Daleko od noszy" czy "Hotel 52". Zajmuje się także dubbingiem. To ona udzieliła głosu Elsie z "Krainy lodu". W 2020 roku odniosła ogromny sukces, gdy miała okazję wystąpić na Oscarach i wykonać jedną z partii wokalnych piosenki z filmu animowanego. Katarzyna Łaska 19 marca pojawiła się w Teatrze Polskim w Warszawie, gdzie odbywało się wydarzenie "Disney. Koncert spełnionych marzeń". Tam zaśpiewała utwór "Mam tę moc" z "Krainy lodu". Niestety później doszło do wypadku.

Katarzyna Łaska miała wypadek po koncercie

Jak informowała Plejada Katarzyna Łaska po występie niefortunnie upadła. "Kasia, schodząc po skończeniu występu, pośliznęła się na śliskiej podłodze. Być może pośliznęła się na swojej sukience? To wszystko wydarzyło się już po występie, a nie w jego trakcie. Kurtyna opadła i była przerwa. Na naszych oczach nie wydarzyła się żadna tragedia, krew się nie polała i nikt nie płakał z bólu" - powiedziała portalowi obecna na miejscu Anna Głogowska. Z racji, że była to impreza dla dzieci, tuż po zdarzeniu tancerka została poproszona o animowanie publiczności. W rozmowie z Plejadą głos zabrała także menadżerka artystki.

Wszystko jest ok. Kasia się potknęła, ale nie zasłabła. Medycy ją sprawdzili, ale wszystko jest w porządku. Dziękujemy za troskę!

- powiedziała. Po wypadku głos zabrała jednak Katarzyna Łaska, która przyznała, że miała nieprzyjemną wizytę na SOR-ze i jest zmuszona do odwołania zaplanowanych wydarzeń ze swoim udziałem.

Katarzyna Łaska o wypadku. "Spędziłam dziewięć godzin na SOR-ze"

Katarzyna Łaska również uspokoiła fanów. Zapewniła, że dochodzi do siebie, jednak musi na jakiś czas odłożyć obowiązki zawodowe. "Drodzy, wczoraj na scenie miałam mały wypadek. Chciałam wszystkich uspokoić, że żyję i mam nadzieję, szybko wrócę do formy. Niestety z tego powodu jestem zmuszona odwołać koncerty i warsztaty zaplanowane do końca tygodnia. Spędziłam dziewięć godzin na SOR-ze, co oprócz bólu kosztowało mnie dużo stresu. Ale jestem już zaopiekowana przez najbliższych w domu. Uważajcie na siebie" - napisała na InstaStories.