Lech Wałęsa, były prezydent RP, jeszcze niedawno dzielił się w sieci zdjęciami z Dubaju, a teraz pokazał, jak spędza czas w Inowrocławiu. Udał się do ośrodka wypoczynkowego, w którym może się zrelaksować, poddać prozdrowotnym zabiegom, a także spróbować diety warzywno-owocowej. Wałęsa pokazał, co jadł na śniadanie. Nietypowy wybór.

Lech Wałęsa w Inowrocławiu. Zjadł niecodzienną jajecznicę

Lech Wałęsa pokazał na Facebooku kilka kadrów z Inowrocławia. To zdjęcia z ośrodka, w którym wypoczywa, a także te, na których widać pierwsze oznaki wiosny. Polityk podkreśla, że odbywa również ciekawe spotkania. Nie zabrakło również fotografii posiłków. Wśród nich jajecznicy z... kalafiora.

Jajecznica z kalafiora. A po śniadaniu miłe spotkania. Obiad i nawet kolacja

- napisał. "Panie prezydencie inne smaki trzeba kosztować. Smacznego!", "Panie prezydencie w zdrowym ciele zdrowy duch. Życzę zdrowia i dobrej kondycji", "'Jajecznica z kalafiora' to coś dla mnie, jestem wegetarianinem od 34 lat" - piszą w komentarzach internauci.

Lech Wałęsa próbował popularnej diety

W ośrodku, w którym przebywa Lech Wałęsa, można zapisać się na turnus z dietą dr Dąbrowskiej. Na czym ona polega? Bliżej jej do postu, po składa się wyłącznie z owoców i warzyw. Po jej zakończeniu można poszerzyć ją o warzywa strączkowe, nasiona czy orzechy, a sporadycznie nawet o mięso, jednak wciąż zalecane jest, aby opierała się głównie na owocach i warzywach. Powinno się ją stosować nie krócej niż przez sześć tygodni. Dieta ze względu na dość radykalne zasady wzbudzała wiele kontrowersji, jednak sporo osób stosuje ją jako sposób na oczyszczenie organizmu. Próbował jej też Lech Wałęsa, który choruje na cukrzycę. "Nie do wiary. Nie wiem, co mam robić po 20 latach brania insuliny, już trzeci dzień zaprzestałem. Wyniki mam prawidłowe bez insuliny. Dieta ta na razie mi nie smakuje, ale powoli przyzwyczajam się" - pisał kilka lat temu na Facebooku. W zeszłym roku podczas pobytu w Lądku-Zdroju również pisał o wyżej wspomnianej diecie. "Poranek w Alhambrze, dieta pani doktor Dąbrowskiej uzupełniona jednym plasterkiem szynki".