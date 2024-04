Scarlett Johansson w teledysku uwiodła Justina Timberlake'a, a w mediach huczało o ich romansie. Andrzej Chyra na potrzebę teledysku przebrał się za kobietę. Angelina Jolie zagrała striptizerkę w klipie The Rolling Stones, a potem jej kariera nabrała rozpędu. Zobaczcie, które z gwiazd wystąpiły w popularnych teledyskach.

Agata Buzek i Jacek Braciak w teledysku Muńka Staszczyka. Ich związek rozpalał media do czerwoności

Muniek Staszczyk po zawieszeniu działalności zespołu T.Love w 2019 roku wrócił na muzyczną scenę z singlem "Pola". Premiera piosenki i teledysku z płyty "Syn miasta" odbyła się 3 czerwca, a w klipie pojawili się Agata Buzek i Jacek Braciak. Data premiery nie była przypadkowa. Zaplanowano ją w przeddzień rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku.- To piosenka o polskim stanie umysłu. O naszym smutku. Politycy, macherzy, zabrali nam zdrową normalną radość. To zostało ograbione. Piosenka jest o miłości, o dziewczynie - mówił Staszczyk w "Dzień dobry TVN". Agata Buzek w teledysku gra elegancką dziewczynę w barze, która skupia na sobie zainteresowanie mężczyzn. Co ciekawe, cała Polska żyła wtedy relacją Agaty Buzek i Jacka Braciaka, mimo że para za wszelką cenę chciała utrzymać związek w tajemnicy.

Andrzej Chyra w słynnej białej sukience Marylin Monroe. Aktor przebrał się za ikonę Hollywood

Andrzej Chyra jest laureatem najważniejszych polskich nagród filmowych. W swoich zbiorach zgromadził Orły, Złote Lwy i Złote Kaczki. Zadebiutował w 1986 roku w spektaklu "Stracone zachody miłości", a dwa lata później pojawił się w czwartej części "Dekalogu" Kieślowskiego. Przełomem w jego karierze był film "Dług". Było o nim głośno także w kontekście jego związku z Magdaleną Cielecką. W jego filmografii znajdziemy takie obrazy jak m.in. "S@motność w sieci", "Carte Blanche", "Wszystko, co kocham", czy "W imię...". W latach 90. wcielił się w zaskakującą rolę. Aktor w teledysku Myslovitz do piosenki "Z twarzą Marylin Monroe" przebrał się za tytułową bohaterkę. Piosenka pochodzi z drugiej płyty zespołu Myslovtiz "Sun Machine".

Anna Przybylska dowodziła armią. Aktorka wystąpiła w teledysku zespołu Blenders. Paradowała z pejczem

Anna Przybylska zyskała popularność dzięki takim produkcjom jak "Złotopolscy", "Kariera Nikosia Dyzmy", czy "Złoty środek". Aktorka zmarła w 2014 roku, w wieku zaledwie 35 lat. Jej śmierć wstrząsnęła całą Polską. Przybylska pozostawiła po sobie sporą filmografię. Fani często wracają do jej filmów. Mało kto wie, że aktorka wystąpiła także w teledysku. Klip zespołu Blenders do piosenki "Astropunk" w reżyserii Tomasza Bergmanna powstawał w Sopocie. Przybylska wcieliła się w nim w rolę dowódcy armii skąpo odzianych żołnierek. Co ciekawe, zdjęcia kręcono w ciągu dnia tuż obok gabinetu ówczesnego prezydenta Sopotu. Armia modelek w odkrywających ciało strojach wywołała niemałe poruszenie.

Angelina Jolie zagrała striptizerkę w klipie The Roling Stones. Trzy lata później dostała Oscara

Zanim Angelina Jolie stała się jedną z największych gwiazd Hollywood, w 1997 roku wystąpiła w teledysku The Rolling Stones "Anybody Seen My Baby", gdzie zagrała striptizerkę. To właśnie wtedy zwrócono uwagę na jej niezwykłą urodę i posypały się propozycje zawodowe. Przełomem w karierze aktorki była rola w "Przerwanej lekcji muzyki" w 2000 roku, za który otrzymała trzeci Złoty Glob i Oscara.

Scarlett Johansson uwiodła Justina Timberlake'a. W teledysku zdradziła go z przyjacielem

Scarlett Johansson miała okazję wykazać się aktorsko w teledysku Justina Timberlake'a "What Goes Around... Comes Around' z albumu "Future Sex/Love Souds", który był pierwszym albumem wokalisty, który wszedł na szczyt listy Billboard 2000. Aktorka w teledysku zagrała ukochaną Timberlake'a, która zdradza go z przyjacielem. Ogniste sceny pocałunków rozpaliły plotki o romansie pary. W mediach sugerowano, że wspólna praca na planie ich połączyła, co zaowocowało romansem. Te spekulacje nigdy nie zostały jednak potwierdzone.