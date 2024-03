Justyna Steczkowska to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka od prawie trzech dekad obecna jest w show-biznesie i wie, jak zainteresować sobą media. Przez łącznie sześć edycji była jedną z jurorek popularnego programu Telewizji Polskiej - "The Voice of Poland". Okazuje się, że widzowie mogą jej nie zobaczyć w kolejnej odsłonie produkcji. Ma przejść do konkurencji.

Justyna Steczkowska chce być jurorką w Polsacie. Odpuszcza TVP

Niedawno wokalistka musiała pogodzić się porażką w polskich preselekcjach do konkursu Eurowizji, w których zajęła drugie miejsce. Okazuje się, że możliwe, iż nie pojawi się już na fotelu jurora "The Voice of Poland", gdzie widzowie mogli oglądać ją przez ostatnie trzy odsłony show z rzędu - wcześniej była także w drugiej, trzeciej i czwartej edycji. Jak donosi Press.pl, już niedługo na antenie Polsatu ma pojawić się program "Must be the music", który zniknął z anteny w 2016 roku. Informator przekazał portalowi Świat Gwiazd, że Steczkowska chce zostać jurorką odświeżonego, lecz sprawdzonego formatu.

Justyna osobiście negocjuje swój udział w "Must be the music", o czym doskonale wiedzą osoby z jej otoczenia i bardzo jej kibicują. Świetnie odnalazła się w jury "The Voice", ale teraz chciałaby spróbować czegoś nowego. Jako jurorka powracającego hitu zaczęłaby świętować 30-lecie swojej kariery. To byłoby niezłe ukoronowanie trzech dekad

- mówił anonim.

Steczkowska konkuruje z Dodą? Jest też inny kandydat. Wszyscy mają szansę zasiąść w jury

Niedawno Edward Miszczak podjął doskonałą decyzję i przywrócił "Taniec z gwiazdami", który cieszy się wysoką oglądalnością. Możliwe, że to samo zrobi z muzycznym show, które pierwszy pojawiło się na antenie Polsatu w 2011 roku. W pierwotny skład jurorski wchodzili wtedy: Elżbieta Zapendowska, Kora, Adam Sztaba i Wojciech "Łozo" Łozowski. Później pojawił się Piotr Rogucki i w ostatniej edycji Tymon Tymański. Niemożliwym jest reaktywacja pierwszego jury, gdyż niestety nie ma już z nami Kory, a Elżbieta Zapendowska powiedziała nam, że nie widzi się już w programie. Możliwe, że na ich miejsce Polsat ma już kandydatów. Podobno na liście są takie gwiazdy jak Doda i Igor Herbut. Na ten moment władze stacji milczą, a informacja o powrocie programu muzycznego nie jest pewna, podobnie jak skład możliwego jury.

