Jarosław Kaczyński to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych polityków na polskiej scenie politycznej. Rozpoznawalność przyniosły mu nie tylko zawodowe poczynania, ale również bezkompromisowy styl bycia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości otwarcie wyraża swoje poglądy na różnorakie tematy i zwykle nie gryzie się w język. Jego światopogląd jest bardzo oczywisty i zgodny z powszechnie uznawanymi tradycjami. Nic więc dziwnego, że Jarosław Kaczyński został zapytany o śmigusa-dyngusa. Zaskakujące, kogo polityk oblałby wodą.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Giertych zapowiada, że pozwie Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński obchodzi śmigusa-dyngusa? Teraz już wszystko jasne

Lany Poniedziałek zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie coraz częściej poruszane są typowo świąteczne tematy. O Wielkanocy mówi się głośno nie tylko podczas prywatnych rozmów, ale także w czasie publicznych spotkań. Z dość niecodziennym pytaniem musiał zmierzyć się ostatnio Jarosław Kaczyński. Reporterka "Orientuj się" zapytała prezesa Prawa i Sprawiedliwości o to, kogo chciałby oblać wodą w pierwszy poniedziałek kwietnia. Ten bez chwili zastanowienia udzielił krótkiej, lecz bardzo rzeczowej odpowiedzi. "Nikogo. Swoich lubię, a z tamtymi się nie chcę zadawać" - wyjawił Jarosław Kaczyński.

Nie tylko prezes Prawa i Sprawiedliwości otwiera się na życie prywatne. Szymon Hołownia również to zrobił

Śledząc świat polskiej polityki można śmiało stwierdzić, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego nie powinna być niczym szokującym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwykle wypowiada się na temat spraw związanych z sytuacją polityczną i z reguły stroni od opowiadania o swoich sprawach osobistych. Często robią to jednak inni politycy. Wystarczy spojrzeć chociaż na instagramowe konto Szymona Hołowni. Polityk regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niego słychać. W niezwykle umiejętny sposób miesza prywatę z życiem zawodowym. W jednym z zamieszczonych przez polityka materiałów mogliśmy zobaczyć, że zabrał on swoją córkę do Sejmu. Dziewczynka czuła się jak ryba w wodzie i już na pierwszy rzut oka widać było, że zarówno tacie, jak i córce sytuacja ta sprawiła wiele radości.

Jarosław Kaczyński Jarosław Kaczyński; Agencja Wyborcza.pl