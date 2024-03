Produkcja "Tańca z gwiazdami" podkręca temperaturę. Po tym jak w ostatnią niedzielę z programem pożegnała się Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która należała do jednych z jego najpopularniejszych uczestniczek, widzów show czeka kolejna niespodzianka. Na razie na wiadomość o niej gwiazdy złapały się za głowę. Chodzi o niespodziewaną zmianę zasad. Ponieważ kilka dni temu - podczas odcinka na żywo - nic o tym nie mówiono, trudno było się spodziewać takiego obrotu spraw. Co wydarzy się już za kilka dni w studiu widowiska Polsatu?

Zobacz wideo Podejrzyj treningi do "Tańca z gwiazdami"

Nowe zasady w nowym "Tańcu z gwiazdami". Chodzi o odpadanie par

Producenci "Tańca z gwiazdami" za pomocą aplikacji programu poinformowali w środę fanów o podkręceniu tempa. Okazało się, że w najbliższą niedzielę, czyli 24 marca, z programem pożegna się nie jedna para, a dwie. Anita Sokołowska gdy to usłyszała, aż złapała się za głowę. Do akcji musiał wkroczyć jej tancerz. "Spokojnie Anitka. My mamy waleczny taniec, więc będziemy walczyć do samego końca" - stwierdził Jacek Jeschke. "Chyba ty" - odparła załamana. "Z drugiej strony chyba raźniej jak się odpada razem" - pociesza się Beata Olga Kowalska. Aleksander Mackiewicz nie widzi póki co dobrych stron tej sytuacji. "Nie chcemy o tym myśleć. Jest stres" - stwierdził. Głos też zabrała taneczna partnerka Macieja Musiała, Daria Syta. "Będzie nam bardziej przykro po prostu. Mamy nadzieję, że to nie będziemy my" - podsumowała.

Maciej Musiał na treningu do 'Tańca z gwiazdami'. Fot. materiały prasowe Polsat

Najbardziej zagrożone pary w "Tańca z gwiazdami" według jurorów

Kto odpadnie w najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami"? Ostatnio najmniej punktów od jurorów poza gwiazdą "Klanu", która pożegnała się z show, mieli: Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel oraz Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski czy Kamil Baleja i Magdalena Perlińska. W walce o Kryształową kulę jest nadal: Filip Chajzer, Maffashion, Aleksander Mackiewicz, Roxie Węgiel, Anita Sokołowska, Maciej Musiał, Krzysztof Szczepaniak. - Coś się skończyło, coś się zaczyna. Decydując się na udział w tym programie, wiedziałam, że w pewnym momencie odpadnę. W tym tygodniu odpadłam ja, w przyszłym tygodniu odpadnie inna osoba, więc no cóż... panta rhei. Poza tym ja jestem tu najstarszą osobą i mam świadomość pewnych niedoskonałości, przecież nie będę konkurować z tymi pięknymi, młodymi osobami, które tu tańczą i mają na to energię, siłę. Z pokorą i z uśmiechem odchodzę i dziękuję państwu serdecznie za wsparcie, za każde dobre słowo, za uśmiech i za to, że byliście ze mną - podsumowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska na odchodne podczas wywiadu z "Faktem".