Inga (Małgorzata Socha) nie ma szczęścia w miłości. Bohaterka polsatowskich "Przyjaciółek" ma na swoim koncie wiele nieudanych związków. Lista jej facetów naprawdę jest długa. Była m.in. z Andrzejem (Adam Adamonis), Szymonem (Filip Bobek), Robertem (Krzysztof Wieszczek), Jackiem (Konrad Eleryk), Maksem (Mateusz Janicki), Sajmonem (Jakub Sasak), Konradem (Paweł Ławrynowicz). I gdy wydawało się, że nic nie zakłóci już jej sielanki z ostatnim adoratorem, w najbliższym odcinku wyjedzie na rok do pracy za granicę. Mowa o Borysie - bohaterze granym przez Piotra Stramowskiego. Poznajcie szczegóły.

Zobacz wideo Gwiazda "Przyjaciółek" podbije zagraniczne rynki?

Dlaczego Piotr Stramowski znika z "Przyjaciółek"? Co ze związkiem Ingi i Borysa?

Po różnych perturbacjach, Inga w najbliższym odcinku serialu "Przyjaciółki" zdaje sobie sprawę, że zakochała się w Borysie. Jej entuzjazm niestety szybko mija przez niespodziewane wieści. Borys dostaje propozycję pracy w Singapurze, a to wiąże się z wyjazdem do tego kraju na rok. Choć nie jest to jej na rękę przekonuje mężczyznę, by skorzystał z oferty. - Będę za tobą tęsknić. Nie mogę cię blokować. Musisz być wolny, ja też. Jesteśmy przyjaciółmi, w końcu na tym polega przyjaźń. Ej, nie dramatyzuj, będziemy do siebie dzwonić, pisać. Też nie chcę cię stracić. Nie dopuścimy do tego - stwierdzi Inga podczas wzruszającego pożegnania. Na odchodne Borys wręczy jej kubek termiczny, by miała pod ręką zawsze kawę, gdy wyjdzie na miasto. Obieca też, że wróci. Czy tak się stanie? Na razie produkcja serialu nabiera wody w usta czy Piotr Stramowski pojawi się jeszcze w serialu. Wiadomo jednak, że dłuższy wyjazd bohaterów za granicę nie zwiastuje nic dobrego i pojawia się w momencie, gdy aktor odchodzi z serialu. Może jednak Borys się rozmyśli, zerwie kontrakt i za kilka odcinków znowu zobaczymy go w ramionach stęsknionej ukochanej? W tym serialu wszystko jest możliwe. Fani serialu nie są póki co zadowoleni z rozwoju akcji w wątku Małgorzaty Sochy. "Mnie już męczą te perypetie Ingi. Serio tak trudno zrobić jakieś zaręczyny, ślub. Nie może być jakoś normalnie, każdy od niej ucieka. Piotr, Szymon, Łukasz, a teraz ten" - napisała jedna z obserwatorek w mediach społecznościowych.

Piotr Stramowski i Małgorzata Socha w serialu 'Przyjaciółki'. Fot. Krystian Pakiela / materiały prasowe Polsat

Streszczenia nowych odcinków "Przyjaciółek"

Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach "Przyjaciółek"? Jeśli chodzi o inne wątki, to streszczenia odcinka 269 zdradzają, że Patrycja będzie mieć wątpliwości co do niewinności Wiktora. Z tej okazji odwiedzi poturbowanego Adriana w szpitalu. Usłyszy od niego, że sprawca wypadku zaszedł go od tyłu, więc nie wie, kto go zaatakował. Ankę odwiedza Marianna. Dziewczyna szuka pretekstu, aby zobaczyć się ze Staśkiem. Ku zaskoczeniu Strzeleckich okazuje się także, że Tomasz z żoną zamierzają przeprowadzić się blisko nich. A zwariowana Dorota postanawia zostać coachem, by poprawić swoją sytuację finansową. Niestety nikt nie chce korzystać z jej usług.