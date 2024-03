Paulina Rzeźniczak urodziła Antoninę na początku lutego tego roku. Od tego czasu świeżo upieczona mama chętnie pokazuje swoją codzienność z córką. Nie zabrakło także kilku płatnych współprac w związanych z tematami dziecięcymi. Influencerka postanowiła zreferować obserwatorom, jak wyglądała pierwsza wizyta Antoniny w Warszawie.

Zobacz wideo Paulina Rzeźniczak pierwszy raz przemówiła po narodzinach córki

Paulina Rzeźniczak opisała wizytę w stolicy. "Wiele wspólnie zrobiliśmy"

Paulina Rzeźniczak przedstawia na Instagramie jak teraz wygląda jej życie codzienne. Nie brakuje wspólnych zdjęć z córką oraz mężem, piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem. Tym razem celebrytka postanowiła opisać obserwatorom, jak spędzili ich pierwszy, wspólny wyjazd do Warszawy. Nie zabrakło oczywiście kilku ujęć - zarówno Antoniny, jak i rodziców czy jedzenia. Okazuje się, że dzień był dość zabiegany.

Dzisiaj wiele wspólnie zrobiliśmy. Pierwsze odwiedziny stolicy, wizyta Antosi u fizjoterapeuty, małe zakupy, pyszny obiad i na końcu kąpiel w wannie. To był długi, ale bardzo fajny dzień bo spędzony razem, jutro opowiem Wam więcej o wizycie u fizjoterapeuty, bo jesteśmy bardzo zadowoleni i chciałabym się tym z Wami podzielić

- napisała w poście influencerka.

Paulina Rzeźniczak podzieliła się z fanami informacją o porodzie. Nie było łatwo

Celebrytka poinformowała obserwatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że poród nie należał do prostych, gdyż doszło do komplikacji. "Czuję się dobrze. Mieliśmy komplikacje z malutką po porodzie i chyba przez to nawet nie myślałam o czymś takim jak połóg" mówiła na InstaStories. Żona piłkarza odpowiedziała także, w jaki sposób urodziła córkę. "Bardzo mi zależało, żeby urodzić siłami natury i się udało" wyznała. Okazuje się, że przy porodzie nie zabrakło taty, który wspierał rodzącą. Influencerka poinformowała o narodzinach Antoniny po ponad tygodniu. Od tego czasu na jej profilu nie brakuje kolejnych ujęć z dzieckiem. Chętnie dzieli się fotografiami z córką, a fani są zachwyceni publikowanymi zdjęciami i chętnie je komentują. "Piękna z was rodzinka", "Pięknie razem wyglądacie, aż miło się patrzy na tak wielkie szczęście".

Paulina Rzeźniczak, Jakub Rzeźniczak Paulina Rzeźniczak i nowa sesja, https://www.instagram.com/paulina_rzezniczak/