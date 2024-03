Julia Scorupco to córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Parę lata temu połączyło gorące uczucie. Przez pewien czas byli nawet małżeństwem. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w 1996 roku. Niedługo później, a konkretniej w roku 1997 na świecie pojawiła się Julia. Relacja aktorki i hokeisty nie przetrwała próby czasu. Obecnie tworzą osobne związki, nie wchodząc sobie bez potrzeby w życie. A czym zajmuje się ich córka? Julia to naprawdę ambitna dziewczyna. Zobaczcie, jak wygląda teraz. Więcej zdjęć Julii i Izabelli Scorupco znajdziesz w galerii na górze strony.

Julia Scorupco na zdjęciu z mamą. Fani zachwyceni. "Piękne jesteście"

Córka aktorki wychowywała się głównie w Szwecji i USA. Na jednym ze zdjęć widzimy uśmiechniętą Julię, która celebruje urodziny w LA. Scorupco w sercu cały czas ma Skandynawię. Na imprezie nie brakowało flag Szwecji rozwieszonych po całym pomieszczeniu. Jakiś czas temu Julia wrzuciła zdjęcie ze swoją mamą. Na fotografii pozuje uśmiechnięta, obejmując czule aktorkę. W komentarzach zaroiło się od komplementów. "Boże, jakie dwa piękne anioły", "Piękne jesteście", "Przepiękne zdjęcie" - pisali wyraźnie podekscytowani fani. Trzeba przyznać, że 53-letnia aktorka trzyma się naprawdę dobrze! Stojąc obok młodej córki, wygląda raczej jak jej starsza siostra.

Julia Scorupco porzuciła koszykówkę i zajęła się zupełnie czymś innym

Nie od dziś wiadomo, że młoda Scorupco od lat trenowała koszykówkę. Jej ojciec przez jakiś czas nawet myślał, że córka pójdzie w jego ślady i zwiąże swoją przyszłość ze sportem. Wszystko się zmieniło na studiach. Córka Izabelli ukończyła medioznawstwo na prestiżowym Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley położonym nad Zatoką San Francisco. Później studiowała również socjologię. Ostatecznie postanowiła wkręcić się do branży public relations. Sport pozostał w jej sercu, dosłownie. Od jakiegoś czasu Julia spotyka się z utalentowanym CJ Hicksem. Miłość do koszykówki zamieniła na miłość do futbolisty. ZOBACZ TEŻ: Izabella Scorupco świętuje urodziny syna. Jacob ma już 20 lat. "Dziękuję za wszystkie wspaniałe przejażdżki"

Julia Scorupco z ukochanym