Robert Lewandowski to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Popularność przyniosła mu nie tylko kariera zawodowa, ale również sytuacje związane z życiem prywatnym. Sportowiec od dawna jest małżonkiem Anny Lewandowskiej, która regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści. Na jej instagramowym koncie pojawiają się zarówno zawodowe, jak i typowo zakulisowe materiały. Sportowa para wydaje się być naprawdę szczęśliwa i nadająca na tych samych falach. Po ostatniej konferencji zrobiło się jednak wyjątkowo głośno w sprawie relacji łączącej piłkarza z Julią Żugaj. Sportowiec nie wytrzymał i skomentował zajście.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Chodakowska kupiła kiedyś batona od Lewandowskiej? Dyplomatyczna odpowiedź

Robert Lewandowski jest "Żugajką"? Po tym komentarzu wszystko stało się jasne

Świat sportu rządzi się swoimi prawami, a zakulisowe życie piłkarzy wywołuje tyle samo emocji, co ich gra. Doskonale przekonał się o tym Robert Lewandowski, który usłyszał zaskakujące pytanie od jednego z dziennikarzy. Ten zapytał go o Julię Żugaj i o to, czy piłkarz uważa się za "Żugajkę". Sportowiec nie krył radości i niemal natychmiast parsknął śmiechem. Teraz odniósł się do pogłosek na temat stosunków łączących go z popularną influencerką i wyjawił, jak było naprawdę.

To pytanie było poniżej pasa. Spotkałem się ostatnio z Żugaj, to taka influencerka, była w Barcelonie. Dziennikarz na konferencji zadaje mi pytanie, czy wpłynęło to na moją formę i czy jestem "Żugajką". Serio...? - wyznał Robert Lewandowski na vlogu "Łączy nas Piłka".

Robert Lewandowski stawia na rodzinę od dawna jest szczęśliwym mężem i ojcem

Robert Lewandowski od dawna związany jest z Anną Lewandowską, która podobnie jak on, podziela zamiłowanie do sportu. Para stanęła na ślubnym kobiercu 22 czerwca 2013 roku. Ceremonia odbyła się w Serocku. Owocem miłości Lewandowskich są dwie córki - Klara i Laura. Między siostrami są trzy lata różnicy wieku. Małżonka piłkarza chętnie pokazuje dziewczynki w mediach społecznościowych i chwali się ich osiągnięciami. Trzeba przyznać, że cała czwórka tworzy wyjątkowo zgraną drużynę.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski fot. Instagram @annalewandowska