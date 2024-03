Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Piosenkarka dojrzewała na oczach fanów, najpierw wygrywając pierwszą edycję "The Voice Kids", a później także Eurowizję Junior. Od niedawna możemy ją oglądać na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W życiu prywatnym gwiazda związana jest z producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Wiemy, że para wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Reporterka portalu Świat Gwiazd zapytała wokalistkę w sprawie pierwszego tańca.

Roksana Węgiel zdradza szczegóły ślubu. Mówi o pierwszym tańcu. "Uwielbiamy tańczyć"

Czy Roksana Węgiel ma już wybraną piosenkę na swój pierwszy taniec z Kevinem Mglejem? - Ten temat jest na tapecie u mnie, nie mogę się zdecydować, ale myślę, że coś wymyślimy przy okazji moich treningów - przyznała. Wokalistka zdradziła przy okazji, że w choreografii pomoże im jej partner z "Tańca z gwiazdami" - Michał Kassin. Węgiel na koniec dodała, że razem z narzeczonym uwielbiają tańczyć. - Raczej sprawdzaliśmy się w szybkich (tańcach - red.), ale w wolnych tez sobie poradzimy - skwitowała.

Kevin Mglej i Roksana Węgiel szykują się do ślubu. Nie przyjmują się nieprzychylnymi komentarzami internautów

Roksana Węgiel w 2023 roku pochwaliła się, że przyjęła oświadczyny swojego partnera. Pomimo wielu niepochlebnych opinii i krytyki internautów, para wydaje się tym nie przejmować. Wspólnie pracują nad najnowszymi piosenkami Roksany, a także przygotowują się do ślubu. Para chętnie dzieli się wspólnymi kadrami na Instagramie. Widać także, że zakochani nic sobie nie robią z uszczypliwych komentarzy w sieci, dotyczących różnicy wieku i tego, że Kevin ma już dziecko z poprzednią partnerką. Podobno Roksana i jej partner już mają ustaloną datę ślubu. Wygląda na to, że nic im nie przeszkodzi w drodze do pełni szczęścia i realizacji najbliższych planów. Jak się poznali? - To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło - mówił Mglej dla Świata Gwiazd.

